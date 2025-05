Savatage haben einen Zehnjahresplan für Liveshows

Abgesehen von einem Auftritt in Wacken 2015 waren Savatage seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr live zu erleben. Das soll sich dieses Jahr bekanntlich ändern. Im Juni beehren die amerikanischen Heavy Metal-Urgesteine nämlich Europa. Auch zwei Termine in Deutschland sind geplant. Ebenfalls bekannt ist, dass Bandleader Jon Oliva aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein kann.

Unerschütterlich

Über diesen Umstand sprach Gitarrist Chris Caffery jüngst noch einmal mit Scott Itter von Dr. Music. „Er musste viele Rückschläge einstecken. Er hat so viele Menschen verloren, die ihm nahestanden“, erklärt Caffery bezüglich Jon Oliva. Aber er sei nun mal der „Mountain King“ und lasse sich deshalb nicht so leicht unterkriegen. Zudem glaubt Chris Caffery, dass das Savatage-Comeback für Oliva eine Inspiration sei.

„Er hatte einen Sturz, und dann hatte er einige gesundheitliche Probleme. Er hat mit Multiple Sklerose und anderen Dingen zu kämpfen. Aber ich habe gesehen, wie er mit einem motorisierten Rollstuhl und Gehhilfen zum Studio kam und wieder hinausging, als wir für die Südamerika-Tour probten. Und dann habe ich gerade Videos von ihm und Bilder von einer Zeremonie im Internet gesehen, die für die Morrisound Studios in Florida stattfand. Er sah sogar noch besser aus als vor einem Monat, als ich ihn sah.“

Auch ist der Gitarrist der Meinung, die Rückkehr von Savatage „ist das Beste, was uns allen in vielerlei Hinsicht passieren konnte.“ Deshalb wollen Savatage „so viele Orte wie möglich besuchen. Ich habe keine festen Termine. Ich gehe jeden Tag nach dem anderen an. Aber wie ich das verstehe, ist geplant, dass wir überall hingehen. Wir haben einen Zehnjahresplan, der alles einschließt. So ist die Idee.“ Das schließt auch die Heimat der Band mit ein. So meint Caffery zuversichtlich: „Wir werden es schaffen. Und ich glaube, es wird richtig Spaß machen, wieder mit der Band in den USA auf Tour zu gehen.“

Savatage – European Tour Summer 2025

14.06. Oberhausen, Turbinenhalle

18.06. Zürich, Komplex 457

19.06. München, Zenith

