Savatage: Al Pitrelli bittet Fans um eine Chance

auch interessant

Savatage haben für dieses Jahr einige Liveshows angekündigt. Nun ist es jedoch so, dass Mitbegründer und Frontmann Jon Oliva aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung nicht mit von der Partie sein wird. Nicht nur hatte sich der Sänger vergangenes Jahr an drei Stellen die Wirbelsäule gebrochen, kurze Zeit später erhielt er zudem die Diagnosen Multiple Sklerose und Morbus Ménière. Demnach gehen die Gitarristen Al Pitrelli und Chris Caffery sowie Bassist Johnny Lee Middleton und Drummer Jeff Plate mit Zak Stevens als Sänger auf Tour.

Empfehlung der Redaktion Jon Oliva hat neues Savatage-Album so gut wie fertig Heavy Metal Zwar kann Jon Oliva Savatage derzeit nicht auf der Bühne unterstützen, an der Entstehung neuen Liedguts hat er jedoch weiterhin einen großen Anteil. Einige Fans scheinen über diesen Umstand ganz und gar nicht erfreut und reagieren mit Unverständnis. Vom italieneischen Radiosender Linea Rock darauf angesprochen, gab Pitrelli an, „ihre Beschwerden“ zu verstehen, jedoch: „Jon ist nicht gesund genug, um das dieses Jahr zu tun. Und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass er zurückkommen kann. Ich möchte, dass der Mountain King herauskommt und großartig ist, und nicht einfach anwesend. Auch er möchte nicht da sein, es sei denn, er kann einen spektakulären Job machen.“

Verständnis und eine Bitte

Weiterhin gibt Pitrelli an, eben über gewissen Dinge keine Kontrolle zu haben, wie den Tod von Savatage-Mitbegründer und Jons Bruder Criss Oliva vor 35 Jahren. „Es wird immer Leute geben, die Puristen sind. Das respektiere ich und verstehe es vollkommen“, meint er weiter. Jedoch bittet er: „Kommt vorbei und seht es euch an. Gebt uns einfach eine Chance.“ Die Band wolle ihr Bestes geben, die Musik „in hervorragender Weise“ präsentieren und „die Tradition bewahren.“

Empfehlung der Redaktion Savatage: Jon Oliva leidet an MS und Morbus Ménière Prog Rock Savatage-Mastermind Jon Oliva muss sich vorerst weiter schonen. Zu Rückenproblemen kommen zwei weitere, jüngst diagnostizierte Krankheiten. „Wir wissen, dass wir es mit einigen Hassern zu tun haben“, schließt der Gitarrist seine Ausführungen. „Das ist in Ordnung. Aber ich werde mehr Zeit damit verbringen, über die positive Seite davon nachzudenken und über all die Leute, die sich freuen, uns zu sehen. Und wenn im Publikum ein paar Leute mit verschränkten Armen sind, werden wir wirklich hart daran arbeiten, sie zu bekehren.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.