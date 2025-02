Jon Oliva hat neues Savatage-Album so gut wie fertig

Rückblick: Vergangenes Jahr hatte sich Savatage-Mastermind Jon Oliva an drei Stellen die Wirbelsäule gebrochen. Kurz darauf gab er selbst in einem Statement bekannt, sowohl an Multiple Sklerose als auch Morbus Ménière zu leiden. Zwar sind für 2025 einige Savatage-Shows geplant, Oliva wird jedoch nicht dabei sein. Zak Stevens überimmt den Gesang.

Empfehlung der Redaktion Savatage spielen nächstes Jahr Konzerte in Europa Heavy Metal Savatage beehren den alten Kontinent kommendes Jahr drei Mal. Die US-Metaller machen sich auf und rocken auf europäischen Festivals. Im Oktober 2024 schrieb Jon Oliva in einer Facebook-Gruppe: „Ich will, dass ihr alle wisst, dass ich diese Shows spielen würde, wenn es einen Weg dafür geben würde. Doch meine Gesundheitsprobleme sind ernster, als ich ursprünglich dachte.“ Außerdem stehe er voll und ganz hinter seinen Kollegen und versprach, zurückzukehren. „In der Zwischenzeit arbeite ich im Studio an neuem Material.“

Auf natürliche Weise

Im Gespräch mit dem brasilianischen Journalisten Igor Miranda gibt Oliva nun ein Update zu seinem Gesundheitszustand und neuen Savatage-Songs. „Wegen der Schmerzen kann ich im Moment nicht einmal singen“, gibt er zu. „Ich kann nicht lange stehen und brauche Zeit, damit mein Wirbel auf natürliche Weise heilen kann.“ Eine Operation käme für Oliva nicht in Frage, auch wenn er darüber nachgedacht habe. „Sie wollten mir Metall in den Körper stecken. Aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagten mir, ich solle es nicht tun, weil ich es bereuen würde. Also habe ich beschlossen, es auf natürliche Weise heilen zu lassen.“

Zu viel Material?

Empfehlung der Redaktion Savatage: Jon Oliva spricht über das kommende Album Heavy Metal, Power Metal, Progressive Metal Savatage-Stimme Jon Oliva schürt die Erwartungshaltung für das kommende Werk gewaltig. Wie er erklärte, soll es das bisher beste Album der Band werden. Auch bestätigte Oliva, dass das neue Album fast fertig sei, obwohl die Arbeit daran nur sporadisch verlief. „Im Grunde habe ich ein Album fertig.“ Dem fügt er hinzu: „Ich arbeite seit etwa einem Jahr an den Sachen. Wenn ich die Jungs für die Aufnahmen zusammenrufe, ist es fertig. Aber wir wollten zuerst diese Tour machen.“ Obendrein habe er genug Material „für vier Alben.“ Zwar seien „die Texte sind noch nicht geschrieben, aber musikalisch ist es fertig.“

Obwohl Oliva zuvor erklärt hatte, dass das nächste Album das letzte der Band sein könnte, scheint er sich dessen nun nicht mehr sicher zu sein. „Ich habe all dieses Material. Was soll ich tun? Ein Vierfachalbum veröffentlichen? Ich glaube nicht, dass es das letzte sein wird.“

