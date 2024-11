Savatage spielen nächstes Jahr Konzerte in Europa

Savatage werden kommendes Jahr für ein paar Liveshows nach Europa kommen. Genauer gesagt werden die Heavy-Progressive-Power-Symphonic-Metaller aus Florida 2025 drei Festival-Auftritte absolvieren. Zuvor steht im April noch die Teilnahme bei den Monsters Of Rock-Ablegern in Brasilien und Chile an. Anschließend geht es für die Gruppe im Juni auf niederländische Into The Grave, zum belgischen Graspop sowie zum spanischen Rock Fest.

Savatage live 2025

19.04. BR-São Paulo, Monsters Of Rock

23.04. CL-Santiago, Masters Of Rock

13.06. NL-Leeuwarden, Into The Grave

19.-22.06. BE-Dessel, Graspop Metal Meeting

26.06. ES-Barcelona, Rock Fest

Die Savatage-Besetzung für alle jene Auftritte liest sich wie folgt: Johnny Lee Middleton (Bass), Chris Caffery (Gitarre), Al Pitrelli (Gitarre), Jeff Plate (Schlagzeug) sowie Zak Stevens (Gesang). Nicht mit von der Partie kann Mastermind Jon Oliva sein, der kürzlich in einem Statement in einer Facebook-Gruppe vermeldete, dass er sowohl an Multiple Sklerose als auch Morbus Ménière laboriert. „Liebe Savatage-Fans, ich möchte ein paar Dinge für alle klarstellen. Zuerst freue ich mich sehr für Johnny, Chris, Zak, Jeff und Al, dass sie wieder live spielen. Ich finde es wichtig, dass die Fans unsere Musik live genießen. Und, glaubt mir: Diese Jungs werden Ärsche treten. Was mich anbelangt, wollte ich diese Konzerte spielen. Doch leider bin ich auf weitere gesundheitliche Probleme gestoßen.

Ich will, dass ihr alle wisst, dass ich diese Shows spielen würde, wenn es einen Weg dafür geben würde. Doch meine Gesundheitsprobleme sind ernster, als ich ursprünglich dachte. Wie die meisten von euch wissen, habe ich mir die Wirbelsäule an drei Stellen gebrochen. Und kürzlich stellte man bei mir Multiple Sklerose sowie Morbus Ménière fest. Meine Ärzte arbeiten mit mir daran, mich wieder gesund zu bekommen. Mit den Savatage-Jungs arbeite ich eng zusammen und bin an an dem ein oder anderen Aspekt der Show beteiligt. Ich stehe zu hundert Prozent dahinter, dass die Jungs dies machen, und verspreche, dass ich zurückkehren werde. In der Zwischenzeit arbeite ich im Studio an neuem Material. Ich liebe euch alle und danke euch dafür, dass ihr meine Situation versteht.“

