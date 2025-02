Savatage: Jon Oliva wird ein Teil der Band bleiben

auch interessant

2024 kündigten Savatage an, dass sie den europäischen Kontinent dieses Jahr drei Mal beehren werden. Im Juni geht es für die US-Metaller zunächst nach Belgien, anschließend in die Niederlande und zum Schluss nach Spanien. In einem neuen Interview mit Poisoned Rock sprach Gitarrist Chris Caffery nun über die Besetzung, die bei den anstehenden Konzerten die Bühne stürmen wird.

Neben Caffery werden Johnny Lee Middleton am Bass, Al Pitrelli an der Gitarre und Jeff Plate am Schlagzeug ihr Können zum Besten geben. Das Mikrofon nimmt Zak Stevens in die Hand, was unter einigen Fans für Empörung gesorgt hat. Gründungsmitglied und früherer Sänger Jon Oliva erlitt 2023 eine schwere Verletzung. Eine dreifache Fraktur seiner Wirbelsäule bindet den Musiker seitdem an einen Rollstuhl. Dazu kommen noch die Diagnosen Multiple Sklerose und Morbus Ménières, die Oliva in einem Statement in einer Facebook-Gruppe teilte.

Emotionale Gespräche zwischen Caffery und Oliva

Chris Caffery erzählt über seinen Kollegen: „Jon war derjenige, der meinte, dass wir mit Savatage wieder auftreten sollen. Er war auch der erste, der an einem neuen Album arbeiten wollte. Danach traten seine gesundheitlichen Probleme auf und wir pausierten für eine Weile. Nun kam die Möglichkeit, diese Konzerte zu spielen. Jon wollte, dass wir sie ergreifen.“

Empfehlung der Redaktion Savatage spielen nächstes Jahr Konzerte in Europa Heavy Metal Savatage beehren den alten Kontinent kommendes Jahr drei Mal. Die US-Metaller machen sich auf und rocken auf europäischen Festivals. Der Gitarrist erinnert sich: „Kurz vor der Trans-Siberian Orchestra-Tournee Ende 2024 habe ich mit Jon gesprochen. Ich meinte zu ihm, dass ich noch nie eine Savatage-Show ohne ihn gespielt hätte. Das Gespräch verlief sehr tiefgründig, wir wurden emotional. Irgendwann hat er mich nur angeguckt und gemeint, dass ich gehen und diese verdammte Musik machen soll. Das fasst alles gut zusammen.“ Er macht klar: „Jon wird zu unseren Proben kommen und mit uns arbeiten und produzieren. Hoffentlich können wir ihn in Videos einbauen, falls wir welche drehen. Wir werden sichergehen, dass er immer bei uns sein wird. Ich meine, das ist quasi Jons Band. Er ist einfach momentan physisch nicht in der Lage, zu reisen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.