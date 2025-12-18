Zacky Vengeance, Rhythmusgitarrist, Background-Sänger und Gründungsmitglied von Avenged Sevenfold, ist unter die Solomusizierenden gegangen: Der 44-Jährige gab am 17. Dezember den Release seiner Debüt-Single ‘Dark Horse’ bekannt, die er unter seinem bürgerlichen Namen Zachary Baker veröffentlichte.

Stilwechsel

Wer jetzt einen Metal-Song oder Ähnliches erwartet, liegt falsch – Baker erprobt sich in einem völlig anderen Genre al seine Band: Country. ‘Dark Horse’ überrascht mit Akustikgitarrengeklimper, Country-Gesang und einem coolen E-Gitarren-Solo. Passend dazu gibt es einen offiziellen Visualizer mit typisch amerikanischen Eindrücken: Ranches, Landstraßen, Landschaften und Pferde – dazu gibt es den Song-Text eingeblendet.

In einem Interview mit Rock Feed Podcast sprach der Musiker über sein neues Projekt. „Das alles kam ehrlicherweise aus einem Teil von mir, von dem ich nicht einmal wusste, dass er existiert“, sagte er. „Ich hatte einfach das Verlangen, etwas zu kreieren und dabei meine eigene Stimme zu nutzen, um meine Geschichte zu erzählen. Ich wollte einfach meinen Regeln folgen, die ganz anders sind als die, die einem von Produzenten und Platten-Labeln mitgegeben werden.“

„Ich wollte einfach alles nutzen, das ich je gelernt habe, beginnend mit dem Moment, an dem ich zum ersten Mal eine Gitarre in die Hand nahm, dem Moment, in dem wir das erste Mal als Band in einen Van gestiegen sind und mit einer alten Karte versucht haben, den nächsten Ort zu finden“, erzählte er. „Wir fuhren über das Land und hielten an jedem Ort an, gerieten in Schwierigkeiten, hatten alkoholreiche Nächte – ich wollte all diese Momente einfangen: Geschichten vom Sichverlieben, Geschichten von Verlust und Herzschmerz. Und ich wollte in meiner eigenen Stimme singen. Das ist etwas, was ich nie wollte, denn ich mochte meine eigene Stimme eigentlich nie. All diese Country-Sänger haben eine perfekte Stimme. Es war wie eine Therapie für mich.“

Musikalische Einflüsse

Baker, der in Olympia in Washington aufwuchs, nennt jedoch Punk Rock und Metal als seine musikalischen Einflüsse. Er begann im Kindesalter mit dem Gitarrespielen. Seine Vorbilder waren Bands wie Metallica oder Misfits.

Erst kürzlich, am 6. Dezember, veröffentlichten Avenged Sevenfold ihre neue Single ‘Magic’ aus dem Soundtrack von ‘Call Of Duty: Black Ops 7’. Im Juli bis August 2026 ist die Band auf nordamerikanischer Co-Headlinertournee mit Good Charlotte.

