Toggle menu

Metal Hammer

 Search

30. Jubiläum: Slipknot-Debüt wird live aufgeführt

MATE.FEED.KILL.REPEAT.
MATE.FEED.KILL.REPEAT.
von
Ex-Slipknot-Sänger Anders Colsefni feiert das MATE. FEED. KILL. REPEAT.-Jubiläum mit einem Spezialkonzert.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Der ursprüngliche Slipknot-Sänger Anders Colsefni kündigte ein ganz besonderes Konzert an: Am 6. Juni 2026 wird er im Wooly’s in Des Moines, Iowa das legendäre Frühwerk MATE. FEED. KILL. REPEAT. live zelebrieren – jenes inoffizielle Debütalbum, welches Slipknot einst den Weg aus den Underground-Clubs Iowas auf die größten Bühnen der Welt ebnete.

Das Jubiläumskonzert des Slipknot-Debüts kündigt der ehemalige Slipknot-Sänger via Instagram an.

Konzertpläne des ehemaligen Slipknot-Sängers

Begleitet wird Colsefni dabei von The Crowz, einer von ihm zusammengestellten neuen Formation aus „old-school Midwest musicians“. Der Name ist dabei Programm: Bevor es die Maggots gab, existierten die Crowz. Nun soll dieses frühe Slipnot-Kapitel wieder zum Leben erweckt werden.

Colsefni selbst kommentiert: „Es sind 30 Jahre vergangen, seit ich diese Songs zuletzt in Iowa gespielt habe. Lasst uns einen Schritt seitwärts zurück in der Zeit machen. Wir sehen uns am 6.6.26.“

Ursprünglich erschien MATE. FEED. KILL. REPEAT. an Halloween 1996 in einer streng limitierten Auflage von nur 600 Exemplaren. Über Jahrzehnte rankten sich Mythen um das Slipknot-Album, das nur als Bootleg, aber nie offiziell auf Streaming-Plattformen veröffentlicht wurde.

Band Frame - T-Shirt
Band Frame - T-Shirt
von Slipknot
Für € 22,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Gedenken an Joey Jordison und Paul Gray

Bereits im März 2024 hatte Colsefni bekanntgegeben, eine neu aufgenommene Version des Albums fertiggestellt zu haben. Diese widmete er den verstorbenen Slipknot-Mitgliedern Joey Jordison und Paul Gray: „Dieses Album ist meinen ewigen Brüdern Joey und Paul gewidmet. Dieses Projekt vollendet ihr Vermächtnis für die originalen Crowz und macht diesen wichtigen Teil unserer Geschichte für die Maggot-Generation hörbar. Long live the ’Knot.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Slipknot selbst denken an die Zukunft: Zwar haben sie noch nicht im großen Kreis an neuem Song-Material geschraubt, doch das soll laut Shawn Crahan bald geschehen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Anders Colsefni Debüt Demo Konzert Live MATE. FEED. KILL. REPEAT. slipknot
Rock am Ring/Rock im Park 2026: Alle Infos zu den Festivals
Rock-am-Ring
Hier findet ihr alle Infos zu Rock am Ring & Rock im Park 2026. 54 weitere Bands und die Running Order sind bekanntgegeben.
Datum Hier findet ihr alle relevanten Infos über die vom 05.06. bis 07.06.2026 stattfindenden Open Airs. Veranstaltungsort Adresse Rock am Ring: Nürburgring 53520 Nürburg Adresse Rock im Park: Zeppelinfeld 90471 Nürnberg Preise & Tickets Rock am Ring ist ausverkauft, Rock im Park-Tickets gibt es hier. Bands Alter Bridge Ankor A Perfect Circle Architects Babymetal Badflower Bad Nerves Bad Omens Basement Bilmuri Black Veil Brides Blood Incantation Bloodywood Boundaries Breaking Benjamin Bury Tomorrow Bush The Butcher Sisters Catch Your Breath Danko Jones Don Broco Drain Dying Wish Ecca Vandal Ego Kill Talent Electric Callboy Finch The Funeral Portrait The Garden Gatecreeper…
Weiterlesen
Zur Startseite