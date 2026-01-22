Der ursprüngliche Slipknot-Sänger Anders Colsefni kündigte ein ganz besonderes Konzert an: Am 6. Juni 2026 wird er im Wooly’s in Des Moines, Iowa das legendäre Frühwerk MATE. FEED. KILL. REPEAT. live zelebrieren – jenes inoffizielle Debütalbum, welches Slipknot einst den Weg aus den Underground-Clubs Iowas auf die größten Bühnen der Welt ebnete.

Das Jubiläumskonzert des Slipknot-Debüts kündigt der ehemalige Slipknot-Sänger via Instagram an.

Konzertpläne des ehemaligen Slipknot-Sängers

Begleitet wird Colsefni dabei von The Crowz, einer von ihm zusammengestellten neuen Formation aus „old-school Midwest musicians“. Der Name ist dabei Programm: Bevor es die Maggots gab, existierten die Crowz. Nun soll dieses frühe Slipnot-Kapitel wieder zum Leben erweckt werden.

Colsefni selbst kommentiert: „Es sind 30 Jahre vergangen, seit ich diese Songs zuletzt in Iowa gespielt habe. Lasst uns einen Schritt seitwärts zurück in der Zeit machen. Wir sehen uns am 6.6.26.“

Ursprünglich erschien MATE. FEED. KILL. REPEAT. an Halloween 1996 in einer streng limitierten Auflage von nur 600 Exemplaren. Über Jahrzehnte rankten sich Mythen um das Slipknot-Album, das nur als Bootleg, aber nie offiziell auf Streaming-Plattformen veröffentlicht wurde.

Gedenken an Joey Jordison und Paul Gray

Bereits im März 2024 hatte Colsefni bekanntgegeben, eine neu aufgenommene Version des Albums fertiggestellt zu haben. Diese widmete er den verstorbenen Slipknot-Mitgliedern Joey Jordison und Paul Gray: „Dieses Album ist meinen ewigen Brüdern Joey und Paul gewidmet. Dieses Projekt vollendet ihr Vermächtnis für die originalen Crowz und macht diesen wichtigen Teil unserer Geschichte für die Maggot-Generation hörbar. Long live the ’Knot.“

Slipknot selbst denken an die Zukunft: Zwar haben sie noch nicht im großen Kreis an neuem Song-Material geschraubt, doch das soll laut Shawn Crahan bald geschehen.

