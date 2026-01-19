Slipknot-Vordenker und -Perkussionist M. Shawn Crahan aka Clown hat einen Zwischenstand zu den Arbeiten an neuer Musik bei den Maskenmetallern abgegeben. Im Interview mit dem britischen Musikmagazin NME stellte der 56-Jährige zunächst klar, dass die Band noch nicht gemeinsam an Songs gefeilt hat, sondern sich die einzelnen Mitglieder eine wohlverdiente Pause von all den Tourneen gönnen.

Bock?

„Im Augenblick machen wir die größte Sache, die wir können — und das ist, uns eine dringend erforderliche Auszeit zu nehmen“, berichtet Crahan. „Wir nehmen uns wirklich etwas Zeit für uns als Menschen. Jeder schreibt für sich die ganze Zeit, doch wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir daran arbeiten, was geschrieben wurde.“ Allerdings gibt es offenbar vorläufige Pläne, später diesen Monat zusammenzukommen — wenn jeder darauf Bock hat. „Es fühlt sich sehr positiv an. Und jeder freut sich darauf, wieder anzugreifen.“

Vergangenen Herbst hatte sich Eloy Casagrande zum Songwriting geäußert. Im Gespräch bei der Drummer’s Review gab der neue Slipknot-Drummer zu Protokoll: „Was ich euch im Augenblick sagen kann, ist, dass wir am Kochen sind. Wir machen auf jeden Fall etwas neue Musik. Ja, das machen wir. Seit ich bei der Band eingestiegen bin, haben wir an ein paar Ideen gearbeitet. Wir tauschen weiter Gitarren-Riffs und Drumbeats aus. Wir machen also etwas. Außerdem hatten wir ein paar Jamsessions. Also haben wir jetzt eine Menge Material. Wir müssen uns einfach hinsetzen und alles zusammenfügen, zu jammen anfangen. Und das passiert. Es ist schon passiert. Und es wird in der Zukunft geschehen. Neues Material kommt also sicher.“

Zuvor hatte schon Gitarrist Jim Root im Turning Wrenches-Podcast kundgetan: „Für mich ist es echt schwer, kreativ zu sein, wenn ich weiß, dass eine Tournee ansteht. Ich muss wissen, dass ich etwas Zeit frei habe. […] Und ich brauche Zeit, um einfach hier zu sitzen und auf Ideen zu warten, Aufnahmespuren übereinanderzuschichten und Arrangements zu machen, die ich an Corey [Taylor, Sänger — Anm.d.A.] und Clown schicken kann und so weiter.“ Darüber hinaus hat der Slipknot-Saitenstreichler dem Manangement gesagt, dass keine Konzerttermine mehr gebucht werden sollen, damit er in diesen Kreativmodus wechseln kann.

