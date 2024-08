Avenged Sevenfold: M. Shadows ist dankbar für den Erfolg

LIFE IS BUT A DREAM… (2023) ist ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter von Avenged Sevenfold. Dabei lag ihrem zehnten Album ein ambitioniertes Konzept zugrunde. Im Interview mit dem brasilianischen Radiosender ‘89 FM A Rádio Rock’ sprach Sänger M. Shadows außerdem darüber, wie dankbar er trotz aller Eigensinnigkeit ist, mit seiner Band derartige Erfolge einzufahren.

Avenged Sevenfold: Großer Erfolg – große Verantwortung?

Empfehlung der Redaktion Avenged Sevenfold: Metal sollte keine Regeln haben Alternative Metal Avenged Sevenfold-Frontmann M. Shadows hat ein Plädoyer dafür gehalten, dass sich Metal-Musiker an keine Regeln halten sollten müssen. „Bei der Produktion des Albums haben wir einfach weitergeschrieben. Und wir hatten eine Erzählung, die wir angehen wollten. Die Erzählung war einfach, dass das Leben schnell ist und genau das, was man daraus macht“, erklärte M. Shadows. „Und so klischeehaft das klingt, am Ende des Tages gibt es keine Regeln. Man kann seinem eigenen Leben sozusagen seinen Sinn geben. Und sobald man das erkennt, öffnet sich die Welt in vielerlei Hinsicht. So beeinflusste die Erzählung des Albums direkt die eigentliche Musik, die gemacht wurde. Es ist eine sehr avantgardistische Platte geworden, und ich würde behaupten, dass das Leben ebenfalls sehr avantgardistisch ist, wenn man es mit einigem Abstand betrachtet. Ich denke also, die Produktion war einfach wild. Es hat Spaß gemacht, es war aufregend. Und wir versuchen sicherzustellen, dass das, was wir sagen wollen, durch die Musik gut zum Ausdruck kommt.

Es fühlt sich wie ein Traum an, aber wir sind auch nie Opfer von Publikumsbindung geworden. Wir haben stets die Musik geschrieben, die wir wollten und glaubten daran, dass es auf lange Sicht klappen würde. Einige probieren es noch viel länger und es klappt nicht für sie. Wir sind dafür extrem dankbar. Wir hatten extrem viel Glück, dass wir in einer Szene in Kalifornien aufgetaucht sind, in der es viele Bands gab, die bereits ein Publikum aufgebaut hatten. So konnten wir einen Kickstart bekommen, der vielen anderen fehlte. Und wir hatten extrem viel Glück, zusammen mit jemandem aufzuwachsen, der Gitarre spielte, jemandem, der Schlagzeug spielte, und jemandem, der Lieder schreiben und singen wollte. Und so blicke ich darauf zurück und bin einfach extrem dankbar.“

