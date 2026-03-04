Bruce Dickinson nutzt die Zeit zwischen Iron Maiden-Konzerten und Auftritten mit seinem Soloalbum, um neue Inspiration zu tanken und das innere Kind herauszulassen. Auf der Comic Con in London lebte er den Traum eines jeden Nerds und Science-Fiction-Fans aus. Seine zahlreichen Eindrücke von der Comic Con London hielt Bruce Dicksinon in einem Instagram-Video fest, welches ihr hier unten seht.

Im Video zeigt sich der Iron Maiden-Sänger unter anderem mit einem angriffslustigen Dalek aus ‘Doctor Who’, lässt sich in ein Laserschwert-Duell in bester ‘Star Wars’-Manier verwickeln und nimmt im legendären Auto K.I.T.T. aus ‘Knight Rider’ (KI-gesteuert, bevor es cool war) Platz. Vor allem der „Austausch“ mit dem mörderischen Dalek bereitet Bruce Dickinson kindische Freude.

Dazu schreibt Dickinson: „Ein Gespräch mit dem wahren Meister des Universums, dann ein schnelles Foto mit dem legendären Dr. Who-Produzenten Philip Hinchcliffe. Ein kleiner Lichtschwertkampf mit Austin, den wir wahrscheinlich abgebrochen haben, bevor sie uns weggebracht haben, dann haben wir einen Knight Rider getroffen und dann einen echten Ritter mit Kokosnüssen! Ich halte natürlich die Geheimwaffe in der Hand, die heilige Handgranate von Antiochia!

Vielen Dank an #londoncomiccon und @mrtonylee für die Einladung, bis zum nächsten Jahr!“

Hier seht ihr das Video von Iron Maidens Bruce Dickinson auf der Londoner Comic Con:

