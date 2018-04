Vomitory: Comeback nach vier Jahren, Album für 2019 angekündigt

Via Facebook informierten Vomitory ihre Fans von der Reunion. Unter anderem schreibt die Band, dass sie 24 Jahre lang die Bühnen der Welt zerstört und acht erfolgreichen Alben veröffentlicht hätte, bevor sie 2013 die Waffen niederlegte.

Weiterlesen Vomitory lösen sich nach 24 Jahren auf Die Death Metaller von Vomitory geben in einem offiziellen Statement bekannt, die Band Ende 2013 aufzulösen. Davor soll aber nochmal ausgiebig getourt werden. „2017 fanden wir uns für eine Show zu Ehren eines alten Freundes für ein Konzert wieder. Dort lief alles wunderbar zusammen und die Gedanken an zukünftige gemeinsame Schlachten begannen zu sprießen wie ein Samen in blutgetränkter Erde.“

2019 werden Vomitory ihren 30. Geburtstag feiern. Dieses Jahr sei also der perfekte Zeitpunkt, um „die fortschreitende Verwüstung auf den Bühnen dieses Planeten fortzuführen. Death Metal Supremacy!“

https://www.youtube.com/watch?v=j55EyY3tU7k Video can’t be loaded: Vomitory – Dead & Drunk – LIVE! (https://www.youtube.com/watch?v=j55EyY3tU7k)

Angesprochenes Einzelkonzert fand auf dem Summer Breeze Open Air 2017 statt, ihr letztes Konzert zuvor spielten Vomitory am 27.12.2013 im Metal Clüb/Nöjesfabriken im schwedischen Karlstad.

https://www.youtube.com/watch?v=jjcR-NzN294 Video can’t be loaded: Vomitory feat. Tompa Lindberg (https://www.youtube.com/watch?v=jjcR-NzN294)

Für den Song ‘Revelation Nausea’ kam damals Tomas Lindberg (At The Gates, The Great Deceiver, Lockup, Disfear, The Crown) mit auf die Bühne. Das letzte Vomitory-Studioalbum OPUS MORTIS VIII erschien 2011 via Metal Blade Records.