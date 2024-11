Powerwolf bekommen Golden Ticket für Wolfsnächte-Tour 2024

auch interessant

Powerwolf durften zuletzt wieder ausgelassene Live-Feste feiern. Die Saarbrücker waren mal wieder im Rahmen ihrer Wolfsnächte-Tour unterwegs. Diesmal stellte die Konzertreise ihre bislang größte Arena-Konzertreise dar. Dies nahm der Tourneeveranstalter Cobra Agency zum Anlass, der Band nach 17 Konzerten in elf Ländern einen Golden Ticket-Award für über 120.000 verkaufte Karten zu überreichen.

Überragende Performances

„Auch zwei Wochen nach dieser Wahnsinnstour sind die Eindrücke immer noch frisch und werden immer in Erinnerung bleiben“, blicken Powerwolf zurück. „Die Wolfsnächte-Tour 2024 war die größte Europa Tournee, die wir als Band je gespielt haben. 17 Shows in elf Ländern, über 120.000 begeisterte Fans, ausverkaufte Arenen, zehn Trucks, fünf Nightliner und eine Mega-Produktion, die unseren cineastischen Ansatz unserer Konzerte in 19 unterschiedlichen Bühnenbildern besonders unterstrichen hat. Wir sind noch immer sprachlos. Und es bleibt uns nur, Danke zu sagen an unsere wunderbaren Fans, an unsere Crew und unser fantastisches Team von Cobra Agency und Boomer Entertainment.“

Darüber hinaus bietet sich ein Blick auf ein paar Fakten und Zahlen rund um die Wolfsnächte Tour 2024 an. Powerwolf legten dabei rund 10.200 Kilometer in Europa zurück. Jeden Abend malochten etwa 150 Leute für die Power-Metaller. Des Weiteren rückten 221 Scheinwerfer das Quintett ins rechte Licht, während 4.226 pyrotechnische Artikel und 175 Quadratmeter LED-Fläche ein visuelles Spektakel boten. Bei der Bühnenkonstruktion ließen die Wölfe 172,8 Meter Traversen sowie alles in allem 21,4 Tonnen Rigging-Last verbauen. Und im Vorprogramm reüssierten Hammerfall und Wind Rose.

POWERWOLF-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Mit ihrem aktuellen Album WAKE UP THE WICKED besetzten Powerwolf erneut — und zwar zum mittlerweile dritten Mal — Platz 1 der deutschen Albumcharts. Nächstes Jahr ist die Gruppe wieder live zu sehen: Nach Frühlingsterminen in Mittel- und Südamerika stehen im Sommer zahlreiche Festivalshows an.

Powerwolf Live 2025:

06.-08.06. Nürburgring, Rock am Ring

06.-08.06. Nürnberg, Rock im Park

25.-28.06. NO-Oslo, Tons Of Rock Festival

27.-29.06. FI-Helsinki, Tuska

05.-07.07. Ballenstedt, Rockharz Festival

06.-09.09. ES-Villena, Leyendas Del Rock

30.07-04.08. RO-Rasnov, Rockstadt Extreme Fest

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.