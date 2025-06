Komplett Handy-frei war die jüngste Ghost-Tour durch Europa dann doch nicht, wie ein Live-Video von der Show in Oslo beweist.

Ghost-Gastspiele sind derzeit eine Handy-freie Zone. Auch bei den europäischen Terminen der "Skeletour World Tour 2025" waren keine Smartphones erlaubt; diese musste in magnetisch verschlossene Yondr-Beutel gesteckt werden. Bei einem Verstoß gegen die Auflage drohte der Ausschluss vom Konzert. Doch nun ist tatsächlich ein Live-Video von einer Show der Schweden aufgetaucht. Gewusst, wie So hat ein Fan einen Song beim finalen Gig der Europatournee mitgefilmt. Unten könnt ihr euch den Live-Mitschnitt von ‘Square Hammer’ beim Stelldichein vom 24. Mai 2025 im Spektrum in Olso reinziehen. Das Ghost-Lied war der stets letzte Song auf der Tournee, insofern stellt das Stück eine…