Die Metal-Videos der Woche vom 11.04.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Cradle Of Filth, Machine Head, Destruction sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Alien Weaponry ‘1000 Friends’ Amenra ‘Forlorn’ Antropomorphia ‘Cancerous Bane’ Conjurer ‘All You Will Remember’ Cradle Of Filth ‘To Live Deliciously’ Destruction ‘Scumbag Human Race’ Ensiferum ‘Victorious’ Graceless ‘Resurrection Of The Graveless’ Imperatore ‘Gods Of Machines’ In The Woods... ‘The Things You Shouldn’t Know’ Machine Head ‘Unbøund’ Manntra ‘Unholy Water’ Mantar ‘Cosmic Abortion’ Memphis May Fire ‘The Other Side’ Nachtblut ‘Das Leben der anderen’ Smith/Kotzen ‘Black Light’ SOM ‘Let The Light In’ Taraban ‘Die In Peace’ Throne ‘Human Frailty’ Waltari ‘Major Mistake’ Wednesday 13 ‘When The Devil Commands’ --- Bestens informiert über dieses und alle…