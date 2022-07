‘Stranger Things’: Tye Trujillo spielte ‘Master Of Puppets’

In der letzten Folge der 4. ‘Stranger Things’-Staffel gibt die Figur Eddie Munson ein äußerst metallisches Konzert. Dabei zockt Munson auch den Metallica-Klassiker ‘Master Of Puppets’ auf der Gitarre. Das Ganze ist Teil des Versuchs den Bösewicht Vecna zu besiegen. Die zugehörigen, zusätzlichen Tonspuren dafür stammen von keinem Geringeren als Tye Trujillo, dem 17-jährigen Sohn von Bassist Robert Trujillo.

Papas ganzer Stolz

Die Neuigkeit verbreitete Rob selbst in den Sozialen Medien (siehe unten): „Spoiler-Alarm! Das ist mein Junge! Ich bin stolz auf dich, Tye. Er hat im Finale von ‘Stranger Things’ zu ‘Master Of Puppets’ geschreddet. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an Kirk Hammett für die Hilfe raus.“ Schauspieler Joe Quinn, der Eddie Munson in ‘Stranger Things’ spielt, hat als Vorbereitung auf die Rolle viel Heavy Metal gehört. Gitarre spielt Quinn selbst auch — seitdem er Jack Black in ‘School Of Rock’ gesehen hat.

Tye Trujillo stand schon in jungen Jahren auf großen Bühnen. Im Alter von zwölf Jahren half er für Bassist Reginald „Fieldy“ Arvizu bei Korn aus. Des Weiteren vertritt Tye regelmäßig Roberto „Ra“ Díaz bei Suicidal Tendencies, wenn selbiger bei Korn aufhilft. Darüber hinaus spielt er in seiner eigenen Band Ottto, die kürzlich zusammen mit Bastardane auf US-Tour. In Bastardane trommelt Caster Hetfield, der Sohn von Metallica-Gitarrist und -Frontmann James Hetfield.

