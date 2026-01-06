Am 15. Januar startet die „What Lies Within“-Tour von Alter Bridge, bei der Daughtry und Sevendust als Support fungieren. Letztere reisen jedoch mit einer teilweise anderen Besetzung an. Sevendust-Gitarrist Clint Lowery wird vorerst nicht mit von der Partie sein. Wie der 54-Jährige via Social Media verkündet, bleibt er während der ersten Hälfte der Tournee in der Heimat.

Versprechen

In einer Videobotschaft erklärt Lowery: „Leider kann ich aus zwei Gründen die erste Hälfte dieser Tour nicht mitmachen. Erstens: Familiäre Verpflichtungen. Ich habe meinen Kindern vor Jahren versprochen, nicht mehr so ​​lange weg zu sein. Ich war in meiner Karriere schon oft lange unterwegs und muss dieses Versprechen halten und sicherstellen, dass ich auch für sie da bin.“ Weiterhin habe er im vergangenen Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Jedoch lasse er sich „demnächst untersuchen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist, bevor ich zur Band stoße.“

Ein Ersatz sei jedoch gefunden: „Tim Tournier, unser Manager, mein lieber Bruder und einer meiner besten Freunde, wird mich bei den Konzerten, die ich verpassen werde, an der Gitarre vertreten. Bitte unterstützt ihn. Er ist großartig.“ Tim Tournier ist ein in Chicago ansässiger Künstlermanager, der von sich selbst sagt, er habe zuvor „jeden Job gemacht, den es in der Musikbranche gibt — vom Musiker auf der Bühne bis zum Merchandising-Verkauf“. Dieser habe Lowery bereits in der Vergangenheit ein paar mal auf der Bühne vertreten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Text, der das Video begleitet, gibt Lowery an, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei, „aber sie ist die richtige für meine aktuelle Lebensphase“. Er müsse derzeit einfach seine Familie und sein Wohlbefinden in den Vordergrund stellen. Ab wann genau er der Tournee beiwohnen wird, gibt der Gitarrist nicht an. Sicher scheint jedoch, dass Hamburg, Berlin und Wien ihn nicht zu sehen bekommen. Diese Termine sind unter den ersten auf der Agenda.

„What Lies Within“-Tour 2026

15.01. Hamburg, Sporthalle

25.01. Berlin, Columbiahalle

30.01. A-Wien, Gasometer

05.02. CH-Zürich, The Hall

17.02. Oberhausen, Turbinenhalle

20.02. München, Zenith

Schließlich verweist Clint Lowery im Video darauf, dass Fans in diesem Jahr mit einem neuen Album rechnen können. Im September 2025 verkündete der Gitarrist in einem Post, dass sich die Band auf der Farm von Frontmann Lajon Witherspoon eingefunden hat, um an neuem Material zu arbeiten. Scheinbar sind Sevendust damit fertig und die erste Veröffentlichung lässt nicht mehr lange auf sich warten.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.