Die stärksten Metal-Tourneen im Januar – präsentiert von METAL HAMMER

Will Ramos live mit Lorna Shore
Foto: Redferns, Katja Ogrin. All rights reserved.
von
Dirkschneider, Lorna Shore, Knorkator u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Januar 2026. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Januar 2026 – präsentiert von METAL HAMMER!

Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

DIRKSCHNEIDER – live 2026: BALLS TO THE WALL 40th ANNIVERSARY – ENCORES TOUR

Dirkschneider feiern das 40. Jubiläum des legendären BALLS TO THE WALL-Albums mit ausgedehnter Europatournee, die Anfang 2026 fortgesetzt wird.

>> Tickets und Termine

Dirkschneider Tourplakat 2026
Dirkschneider Tourplakat 2026

Alter Bridge live in Deutschland 2026

Das achte, selbstbetitelte Studioalbum ALTER BRIDGE erscheint am 9. Januar 2026 über Napalm Records. Mit der neuen Platte geht es direkt kurz nach dem Release auf Tour — und zwar in Europa. Begleitet werden Alter Bridge auf ihrer — nach einem der neuen Songs benannten — „What Lies Within“-Tour von Sevendust und Daughtry.

>> Hier die Termine

Beyond The Black auf Tournee 2026

Anfang des Jahres begibt sich die Symphonic Metal-Band Beyond The Black um Sängerin Jennifer Haben auf ausgedehnte „Rising High“-Tournee durch Europa, um ihr neues Album BREAK THE SILENCE live vorzustellen.

>> alle Tourdaten

Beyond The Black - Puzzle
Beyond The Black - Puzzle Für € 20,00 im Metal Hammer Shop kaufen

Ensiferum + Freedom Call + Dragony – Tour 2026

Ensiferum kommen im Januar 2026 für elf Live-Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

>> Dates und Tickets

J.B.O. – Tour 2025/2026

J.B.O. kommen mit dem neuen Album HAUS OF THE RISING FUN von November 2025 bis März 2026 für jede Menge Konzerte nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

>> alle Termine der Tournee

Knorkator – die Jubiläums-Tour

Knorkator kommen Ende 2025 bis Anfang 2026 auf große „Aller gute Dinge sind 30“-Tour.

>> Tour, Tickets, Termine, Städte

Knorkator

Lorna Shore + Whitechapel + Shadow Of Intent + Humanity’s Last Breath – Tour 2026

Nach einer Reihe gefeierter Festival-Auftritte – darunter eindrucksvolle Shows bei Hellfest, Rock am Ring und Rock im Park – kehren Lorna Shore Anfang 2026 mit einer umfangreichen Headlinertour durch Europa und das Vereinigte Königreich zurück.

>> alle Infos und Tickets zur Tournee

Wraith - Longsleeve
Wraith - Longsleeve Für € 37,99 im Metal Hammer Shop kaufen


