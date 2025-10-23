Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert: J.B.O.

J.B.O., Summer Breeze 2024
J.B.O., Summer Breeze 2024
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
J.B.O. kommen von November 2025 bis März 2026 für jede Menge Konzerte nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!
Von Metalheads der alten Schule über Familien und Kinder bis hin zu Fans, die sich sonst eher jenseits der Hard’n’Heavy-Gefilde aufhalten: Ihre unglaubliche breitgefächerte Auswahl an musikalischer Inspiration hat ihnen im Laufe ihrer Karriere eine nicht minder bunte zusammengewürfelte Anhängerschaft beschert, die J.B.O. unter ihrem quietschbunten Dach und Abend um Abend auch vor den Bühnen versammelt. Ein Merkmal, das die Truppe zusätzlich aus dem mittlerweile zum Weltmeer angewachsenen See an Bands herausragen lässt.

J.B.O. 2025-2026

METAL HAMMER präsentiert:

J.B.O. – Tour 2025/2026

  • 28.11. Glauchau, Alte Spinnerei
  • 04.12. CH-Rubigen, Mühle Hunziken
  • 05.12. München, Backstage
  • 27.12. Jena, F-Haus
  • 28.12. Münster, Sputnikhalle
  • 29.12. Würzburg, Posthalle
  • 02.01. Nürnberg, Löwensaal
  • 09.01. Hamburg, Markthalle
  • 10.01. Oberhausen, Turbinenhalle
  • 16.01. Hannover, Pavillon
  • 17.01. Mutterstadt, Palatinum
  • 23.01. Stuttgart, LKA Longhorn
  • 24.01. Saarbrücken, Garage
  • 30.01. Sondershausen, Stocksen 2.0
  • 31.01. Hallstadt, Vamos
  • 06.02. CH-Seewen, Gaswerk Eventbar
  • 07.02. Gummersbach, Halle 32
  • 13.02. Halle, Steintor-Varieté
  • 14.02. Regensburg-Obertraubling, Eventhall Airport
  • 20.02. Ramstein, Congress Center
  • 07.03. Bayreuth, Das Zentrum
  • 13.03. Köln, Carlswerk Victoria


Dark Easter Metal Meeting 2026: Alle Infos zum Festival
Dark Easter Metal Meeting
Das Dark Easter Metal Meeting hat sich zu einem festen Bestandteil der deutschen Extrem-Metal-Szene und weit darüber hinaus etabliert.
Dark Easter Metal Meeting 2026 04.04. + 05.04.2026, München, Backstage Dark Easter Metal Meeting Tickets Zwei-Tages-Tickets ab 165,- Euro gibt es hier.   Bands 1914 Auðn Blackbraid Décembre Noir Enthroned Firespawn Koldbrann Kyi Ponte Del Diavolo Schammasch Secrets Of The Moon Thyrfing Todomal Sakis Tolis Triptykon Urgehal Running Order   --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
