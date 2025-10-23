Von Metalheads der alten Schule über Familien und Kinder bis hin zu Fans, die sich sonst eher jenseits der Hard’n’Heavy-Gefilde aufhalten: Ihre unglaubliche breitgefächerte Auswahl an musikalischer Inspiration hat ihnen im Laufe ihrer Karriere eine nicht minder bunte zusammengewürfelte Anhängerschaft beschert, die J.B.O. unter ihrem quietschbunten Dach und Abend um Abend auch vor den Bühnen versammelt. Ein Merkmal, das die Truppe zusätzlich aus dem mittlerweile zum Weltmeer angewachsenen See an Bands herausragen lässt.

METAL HAMMER präsentiert:

J.B.O. – Tour 2025/2026

28.11. Glauchau, Alte Spinnerei

04.12. CH-Rubigen, Mühle Hunziken

05.12. München, Backstage

27.12. Jena, F-Haus

28.12. Münster, Sputnikhalle

29.12. Würzburg, Posthalle

02.01. Nürnberg, Löwensaal

09.01. Hamburg, Markthalle

10.01. Oberhausen, Turbinenhalle

16.01. Hannover, Pavillon

17.01. Mutterstadt, Palatinum

23.01. Stuttgart, LKA Longhorn

24.01. Saarbrücken, Garage

30.01. Sondershausen, Stocksen 2.0

31.01. Hallstadt, Vamos

06.02. CH-Seewen, Gaswerk Eventbar

07.02. Gummersbach, Halle 32

13.02. Halle, Steintor-Varieté

14.02. Regensburg-Obertraubling, Eventhall Airport

20.02. Ramstein, Congress Center

07.03. Bayreuth, Das Zentrum

13.03. Köln, Carlswerk Victoria

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets