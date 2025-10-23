Von Metalheads der alten Schule über Familien und Kinder bis hin zu Fans, die sich sonst eher jenseits der Hard’n’Heavy-Gefilde aufhalten: Ihre unglaubliche breitgefächerte Auswahl an musikalischer Inspiration hat ihnen im Laufe ihrer Karriere eine nicht minder bunte zusammengewürfelte Anhängerschaft beschert, die J.B.O. unter ihrem quietschbunten Dach und Abend um Abend auch vor den Bühnen versammelt. Ein Merkmal, das die Truppe zusätzlich aus dem mittlerweile zum Weltmeer angewachsenen See an Bands herausragen lässt.
METAL HAMMER präsentiert:
J.B.O. – Tour 2025/2026
- 28.11. Glauchau, Alte Spinnerei
- 04.12. CH-Rubigen, Mühle Hunziken
- 05.12. München, Backstage
- 27.12. Jena, F-Haus
- 28.12. Münster, Sputnikhalle
- 29.12. Würzburg, Posthalle
- 02.01. Nürnberg, Löwensaal
- 09.01. Hamburg, Markthalle
- 10.01. Oberhausen, Turbinenhalle
- 16.01. Hannover, Pavillon
- 17.01. Mutterstadt, Palatinum
- 23.01. Stuttgart, LKA Longhorn
- 24.01. Saarbrücken, Garage
- 30.01. Sondershausen, Stocksen 2.0
- 31.01. Hallstadt, Vamos
- 06.02. CH-Seewen, Gaswerk Eventbar
- 07.02. Gummersbach, Halle 32
- 13.02. Halle, Steintor-Varieté
- 14.02. Regensburg-Obertraubling, Eventhall Airport
- 20.02. Ramstein, Congress Center
- 07.03. Bayreuth, Das Zentrum
- 13.03. Köln, Carlswerk Victoria
—
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.