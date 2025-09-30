METAL HAMMER präsentiert:
Ensiferum + Freedom Call + Dragony – Tour 2026
- 07.01. Heidelberg Halle 02
- 15.01. Köln, Live Music Hall
- 16.01. Geiselwind, Music Hall
- 17.01. Leipzig, Hellraiser
- 18.01. Stuttgart, LKA Longhorn
- 19.01. Hamburg, Markthalle
- 20.01. Frankfurt, Batschkapp
- 21.01. Berlin, Festsaal Kreuzberg
- 27.01. München, Backstage Werk
- 29.01. A-Salzburg, Rockhouse
- 30.01. Memmingen, Kaminwerk
Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets
