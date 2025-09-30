METAL HAMMER präsentiert: Ensiferum

Bei einem der Konzerte ihrer Nordamerikatournee ist Powerwolf-Keyboarder Falk Maria Schlegel von der Bühne gestürzt.

Powerwolf befinden sich seit Mitte September auf Tour durch Nordamerika. Bei der sechsten Show, am 23. September in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, ist Falk Maria Schlegel von der Bühne gefallen. Glücklicherweise sind schlimmere Verletzungen ausgeblieben. Dennoch musste der Keyboarder zur Behandlung in ein Krankenhaus. „Wölfe sind zäh.“ Über seinen Facebook-Account wandte sich Schlegel an seine Fans und schreibt: „Vielen Dank an alle, die mir nach der Show gestern Abend in Milwaukee ihre freundlichen Worte und Genesungswünsche geschickt haben! Nach der Show musste ich wegen einer Schulterverletzung, die ich mir bei meinem Sturz von der Bühne zugezogen hatte, im Krankenhaus behandelt…