METAL HAMMER präsentiert: Ensiferum

Ensiferum
Ensiferum @ Summer Breeze 2025, 14.8.2025
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Ensiferum kommen im Januar 2026 für elf Live-Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!
Ensiferum

METAL HAMMER präsentiert:

Ensiferum + Freedom Call + Dragony – Tour 2026

  • 07.01. Heidelberg Halle 02
  • 15.01. Köln, Live Music Hall
  • 16.01. Geiselwind, Music Hall
  • 17.01. Leipzig, Hellraiser
  • 18.01. Stuttgart, LKA Longhorn
  • 19.01. Hamburg, Markthalle
  • 20.01. Frankfurt, Batschkapp
  • 21.01. Berlin, Festsaal Kreuzberg
  • 27.01. München, Backstage Werk
  • 29.01. A-Salzburg, Rockhouse
  • 30.01. Memmingen, Kaminwerk

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets

