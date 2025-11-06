David Draiman und Disturbed hatten nach ihrer jüngsten Tournee bekannt gegeben, dass sie sich nun erst einmal eine ausgedehnte Auszeit nehmen. Viele Medien führten das auf all die Unruhe zurück, die um den US-Frontmann herrscht, welcher sich bei nahezu jeder Gelegenheit lautstark für Israel ausspricht. Doch damit hat die Pause gar nichts zu tun, wie der Sänger nun in den Sozialen Medien klarstellte.

Gerade gerückt

„Um das einmal festzuhalten“, begann David Draiman seine Aufklärung. „Erstens: Wir nehmen uns eine Pause, weil wir müde sind — Punkt. Zweitens: Jede Verdrehung der Tatsachen durch die Medien ist einfach nur das… Eine Verdrehung der Tatsachen. Uns geht es allen großartig, und wir kommen toll miteinander aus. Drittens: Die Tour durch Europa war die größte unserer Karriere. Wir haben jeden Abend vor brechend vollen Hallen gespielt. Lasst uns das irgendwann noch einmal machen.“

Das ursprüngliche Statement zur Live-Auszeit von David Draiman liest sich wie folgt: „Ich bin mir nicht sicher, wann wir wieder unterwegs sein werden. Wir brauchen alle eine schöne lange Pause. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn wir wieder rausgehen.“

Spätestens seit David Draiman im Juni 2024 eine Granate der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte signierte und darauf „Fuck Hamas“ schrieb, bekommt der Glatzkopf reichlich Gegenwind. Zum Beispiel wurde der Disturbed-Musiker bei „Back To The Beginning“ — dem Bühnenabschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5. Juli 2025 in Birmingham — ausgebuht.

Des Weiteren wurde die Disturbed-Show am 15. Oktober in Brüssel abgesagt, weil Bürgermeister Charles Shapens die Formation für ein Sicherheitsrisiko hielt: „Das Konzert wurde kontrovers, weil Sänger David Draiman ein starker Befürworter des israelischen Militärs ist.“ Des Weiteren lieferte sich David Draiman dieses Jahr noch einen verbalen Schlagabtausch mit dem nordirischen Hip-Hop-Trio Kneecap, welches Partei für die Palästinenser ergreift und Israel Völkermord vorwirft.

