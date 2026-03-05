Toggle menu

Dieser Song inspirierte Zakk Wylde, Gitarre zu spielen

Black Label Society-Boss Zakk Wylde beim Gig am 7.6.2015 in Würzburg
Foto: metal-fotos.de, Florian Stangl. All rights reserved.
von
Zakk Wylde hat ausgepackt, welches ikonische Lied ihn dazu ermutigt hat, es selbst einmal auf den sechs Saiten zu versuchen.
Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde bringt am 27. März 2026 mit ENGINES OF DEMOLITION das mittlerweile zwölfte Studioalbum von Black Label Society heraus. Im Gespräch bei TalkShopLive rekapitulierte der 59-Jährige, wegen welchem Song er anfing, Gitarre spielen zu lernen. „Ich erinnere mich daran, wie ich eine Band an unserer Schule habe spielen sehen. Es war war eine Coverband — und der Typ spielte ‘Smoke On The Water’ [von Deep Purple — Anm.d.A.]. Die Kraft und einfach alles — es war ziemlich großartig. Sachen zu hören und sie dann live zu sehen, ist wie wenn jemand einen Zaubertrick vor einem aufführt. Und das inspiriert einen dazu, selbst ein Zauberer zu werden.“

Die Welt kriegt Farbe

Des Weiteren erzählt Zakk Wylde: „Was lustig ist: Tom Petty hat tatsächlich einmal gesagt: ‚Für mich ist das die wahrste Form der Magie.‘ Das stimmt irgendwie. Wenn man darüber nachdenkt — wie sie einen bewegen kann, und dann transportieren einen bestimmte Lieder einfach zurück, als man 13 Jahre alt war, und man erinnert sich genau, wo man war. So war es auch bei Ozzy: Er entsann sich genau, wo er seinen ersten Beatles-Song hörte. Er redete so über die Beatles: ‚Es war wie, als ob alles in schwarz und weiß war. Und als die Beatles auftauchten, war die Welt in Farbe.‘ Die Wirkung, die sie hatten, wie sie die Menschen inspirierten und beeinflussten, selbst Musiker zu werden.“

Anschließend führt Zakk Wylde noch aus, wie es sich für ihn angefühlt hat, Gitarrenunterricht zu nehmen: „Ich nahm Stunden bei einem Kerl namens Leory Wright. Ihn spielen zu sehen, war das Coolste. Der Unterricht, den ich bei ihm hatte, war die tollste Stunde in meinem Leben. Einfach dazusitzen, seine Hände zu sehen und wie er die Dinge für mich herunterbrach und mir zeigte — nach dem Motto: So ziehst du das Kaninchen aus dem Hut, so gehen Kartentricks. […] Da lernte ich zum Beispiel das Lick von ‘Back In Black’ von AC/DC. Und dann konnte ich es zum Album dazu spielen. Das war wirklich wie Magie, weil man plötzlich zusammen mit seinen Lieblings-Bands spielen konnte. Das ist ziemlich überwältigend.“


