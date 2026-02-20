Toggle menu

Metal Hammer

 Search

William Shatner bringt Album mit 35 Metal-Ikonen raus

William Shatner
William Shatner
Foto: Elizabeth Shatner. All rights reserved.
von
Das klingt nach einem Heidenspaß: William Shatner (‘Star Trek’) hat ein hochkarätig besetztes Metal-Album angekündigt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

‘Raumschiff Enterprise’-Legende William Shatner hat schön öfter selbst Musik gemacht — nun will es der 94-Jährige noch einmal wissen. So hat der Schauspieler ein Album mit sage und schreibe „35 sorgfältig ausgewählten Metal-Ikonen“ angekündigt. Darauf will der Kanadier „zu gleichen Teilen Donner, Theater und furchtlose Experimente“ präsentieren. Zuvor hatte die ‘Star Trek’-Ikone schon mit illustren Rockern wie Zakk Wylde (Ozzy Osbourne), Ritchie Blackmore, Edgar Froese (Tangerine Dream), Wayne Kramer (MC5) und Henry Rollins (Black Flag, The Rollins Band) kollaboriert.

Feuer, Präzision & Chaos

Der Ansatz von William Shatner war dabei, seine Spoken Words mit cineastischer Atmosphäre zu verbinden. „Dieser neue Longplayer erhöht das Risiko sogar noch mehr: Mehr Künstler, mehr Verzerrung, mehr Theater — und ein härterer Aufschlag.“ Weiter gibt Shatner zu Protokoll: „Im Metal konnte die Vorstellungskraft schon immer laut werden. Diese Platte ist eine Versammlung von Kräften — jeder Künstler bringt sein Feuer, seine Präzision, sein Chaos. Ich habe sie auserkoren, weil sie etwas zu sagen haben. Und Metal erfordert Ehrlichkeit.“

Den Anstoß für diese Scheibe war Williams Beteiligung am neuen Nuclear Messiah-Werk BLACK FLAME, wofür er ein Intro mit Ex-Megadeth-Gitarrist Chris Poland einsprach. Dieser Funke entzündete bei Shatner die Inspiration dafür, eine vollwertiges Metal-Album mit Musikern aus der Metal-Elite anzupacken. „Als Nuclear Messiah in Gang gesetzt wurden, hat etwas geklickt. Es war nicht nur ein Song, es war ein Portal. Aufgrund dessen wollte ich den ganzen Weg reingehen, die besten Metal-Instrumentalisten mitbringen, die ich auftreiben konnte, und etwas Furchtloses erschaffen.“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Escape From Reality - T-Shirt
Escape From Reality - T-Shirt
von Judas Priest
Für € 13,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Die Kirsche auf der Sahnetorte war dann, als Zakk Wylde William Shatner eine seiner Gitarren schenkte: „Mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, Wirklichkeit und Fiktion zu erforschen. Jetzt betrete ich mit meinem neuen Heavy Metal-Projekt wieder einmal unbekanntes Terrain. Ich covere Black Sabbath, Judas Priest und Iron Maiden. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Stücke, die mein Team geschrieben hat. Das ganze Projekt soll dieses Jahr kommen. Ich hoffe, ihr schließt euch mir bei meinen Erkundungen an.“ Konkrete Einzelheiten zu dem Album will Shatner bald bekanntgeben — darunter den Titel, die Tracklist, das Veröffentlichungsdatum, die erste Single sowie die komplette Liste der beteiligten Künstler.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

35 Album Allstar Ikonen Legende Longplayer Metal Platte William Shatner
Party Cannon veröffentlichen EP auf Nintendo 64-Cartridge
Party-Cannon
Die britische Deathgrind-Band Party Cannon veröffentlicht ihre EP SUBJECTED TO A PARTYING auf einem Modul für Nintendo 64-Spiele.
Die Wege von Metal und Gaming kreuzen sich häufiger, als man zunächst vielleicht glaubt. Nun wagt auch die Deathgrind-Band Party Cannon diese Paarung. Ihre kommende EP SUBJECTED TO A PARTYING veröffentlichen die Briten auf einem Modul, auf dem vor einem Vierteljahrhundert noch Videospiele erschienen sind. Ungewöhnliche Datenträger Party Cannon sind dafür bekannt, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Entsprechend originell sind auch manche Ideen bezüglich ihrer Vermarktung. Als Vorgeschmack auf SUBJECTED TO A PARTYING hat die Band ein Live-Video zu ‘Human Slime (Live At Obscene Extreme 2025)’ veröffentlicht. Auf der EP selbst werden neben Remixes bekannter Songs auch Live-Aufnahmen…
Weiterlesen
Zur Startseite