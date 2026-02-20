‘Raumschiff Enterprise’-Legende William Shatner hat schön öfter selbst Musik gemacht — nun will es der 94-Jährige noch einmal wissen. So hat der Schauspieler ein Album mit sage und schreibe „35 sorgfältig ausgewählten Metal-Ikonen“ angekündigt. Darauf will der Kanadier „zu gleichen Teilen Donner, Theater und furchtlose Experimente“ präsentieren. Zuvor hatte die ‘Star Trek’-Ikone schon mit illustren Rockern wie Zakk Wylde (Ozzy Osbourne), Ritchie Blackmore, Edgar Froese (Tangerine Dream), Wayne Kramer (MC5) und Henry Rollins (Black Flag, The Rollins Band) kollaboriert.

Feuer, Präzision & Chaos

Der Ansatz von William Shatner war dabei, seine Spoken Words mit cineastischer Atmosphäre zu verbinden. „Dieser neue Longplayer erhöht das Risiko sogar noch mehr: Mehr Künstler, mehr Verzerrung, mehr Theater — und ein härterer Aufschlag.“ Weiter gibt Shatner zu Protokoll: „Im Metal konnte die Vorstellungskraft schon immer laut werden. Diese Platte ist eine Versammlung von Kräften — jeder Künstler bringt sein Feuer, seine Präzision, sein Chaos. Ich habe sie auserkoren, weil sie etwas zu sagen haben. Und Metal erfordert Ehrlichkeit.“

Den Anstoß für diese Scheibe war Williams Beteiligung am neuen Nuclear Messiah-Werk BLACK FLAME, wofür er ein Intro mit Ex-Megadeth-Gitarrist Chris Poland einsprach. Dieser Funke entzündete bei Shatner die Inspiration dafür, eine vollwertiges Metal-Album mit Musikern aus der Metal-Elite anzupacken. „Als Nuclear Messiah in Gang gesetzt wurden, hat etwas geklickt. Es war nicht nur ein Song, es war ein Portal. Aufgrund dessen wollte ich den ganzen Weg reingehen, die besten Metal-Instrumentalisten mitbringen, die ich auftreiben konnte, und etwas Furchtloses erschaffen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Kirsche auf der Sahnetorte war dann, als Zakk Wylde William Shatner eine seiner Gitarren schenkte: „Mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, Wirklichkeit und Fiktion zu erforschen. Jetzt betrete ich mit meinem neuen Heavy Metal-Projekt wieder einmal unbekanntes Terrain. Ich covere Black Sabbath, Judas Priest und Iron Maiden. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Stücke, die mein Team geschrieben hat. Das ganze Projekt soll dieses Jahr kommen. Ich hoffe, ihr schließt euch mir bei meinen Erkundungen an.“ Konkrete Einzelheiten zu dem Album will Shatner bald bekanntgeben — darunter den Titel, die Tracklist, das Veröffentlichungsdatum, die erste Single sowie die komplette Liste der beteiligten Künstler.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.