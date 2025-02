Dave Lombardo über Aus bei Slayer: „Scheiße passiert.“

Dave Lombardo hat in einem neuen Interview auf seine Zeit bei Slayer zurückgeblickt. Zu Gast bei The New York Hardcore Chronicles Live! (siehe Video unten) führte der Schlagzeuger aus: „Ich liebe es. Wenn ich zurückschaue, war es fantastisch für mich. Wie könnte es anders sein. Scheiße passiert. Man hat Meinungsverschiedenheiten. Familien streiten sich. So ist es, was es ist. Ich bin froh, Teil solcher einer legendären Band gewesen zu sein und zu diesem Genre beigetragen zu haben, und dass mich mein gesamtes musikalisches Leben geliebt und unterstützt hat.“

Kein Ende in Sicht

Des Weiteren sinnierte Dave Lombardo: „Wie gesagt: Scheiße passiert, aber es ist, was es ist. Ich hatte das Glück, dass ich auf dem Weg ein paar Freundschaften geschlossen habe. Und sie haben mich gefragt, ob ich in ihren Bands sein will. So habe ich mehrere neue Bands gegründet. Und ich spüre noch so viel mehr in mir, sodass für mich kein baldiges Ende in Sicht ist. Bis mir jemand den Stecker zieht, bin ich immer noch da.“

Sein früherer Slayer-Kollege Kerry King gab 2022 in einem Interview über den Trommler zu Protokoll: „Dave Lombardo ist gestorben für mich. Er hat eine Schimpftirade vom Stapel gelassen, als wir gerade auf einem Flug nach Australien waren. Und er wusste, dass wir für die nächsten 14 Stunden nichts erwidern konnten. Trotzdem hat er mich den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Dabei ich war der Einzige, der ihn in der Band behalten hat. Tom wollte ihn raushaben. Jeff [Hanneman] wurde gerade von der Spinne gebissen [wodurch er sich fleischfressende Bakterien zugezogen hatte — Anm.d.A.], also spielte er nicht so viel mit uns. Ich sagte: ‚Wir brauchen Dave. Die Fans werden es nicht verstehen, wenn wir ihn jetzt ersetzen.'“

Laut King ging es bei dem Streit um den schnöden Mammon. Lombardo dachte, die Band hätte viel höhere Einnahmen, weswegen ihm mehr Geld zustünde. Kerry zufolge sei Dave leicht beeinflussbar, eine Anwältin hätte ihm hier Blödsinn eingeredet.

