David Ellefson nimmt ersten Song mit Kings Of Thrash auf

Foto: Screenshot via YouTube, The Metal Interview Podcast. All rights reserved.

auch interessant

Der von Dave Mustaine geschasste David Ellefson hat sich bekanntlich mit dem einstigen Megadeth-Gitarristen Jeff Young zusammengeschlossen. Die beiden firmieren unter den Namen Kings Of Thrash und waren sogar zusammen auf Tour. Zusammen mit Special Guest Chris Poland (ebenfalls ex-Megadeth) sowie Sänger Chaz Leon und Drummer Fred Aching haben sie bei vier Konzerten Mitte Oktober die Alben KILLING IS MY BUSINESS…AND BUSINESS IS GOOD und SO FAR, SO GOOD… SO WHAT gespielt.

Viel beschäftigt

Nun sind bei beiden ins Aufnahmestudio gegangen, um den ersten gemeinsamen Song aufzunehmen. Dies hat Jeff Young im Interview mit „Ghost Cult“ verraten (siehe Video unten). „Wir gehen am Donnerstag ins Studio, um die Rhythmusgitarre und das Schlagzeug für unseren ersten eigenen Song einzuspielen. Und wir machen es auf Band — live, wie es echte Männer früher gemacht haben. Im Moment ist das Lied nur ein Demo mit meiner Gitarre, Bass und einem Click Track. Bald wird es ein Schlagzeug haben und eine echte Version des ersten Stückes sein. Aber die Leute, die wir es haben hören lassen, stehen echt drauf. Es hat die Stimmung von Megadeth, es befindet sich in diesem Spielfeld. Doch es hat auch sein eigenes Flair und all unsere Einflüsse sowie ein paar Soundgarden oder Tool-Vibes in der Musik und den Melodien.“

Empfehlung der Redaktion David Ellefson unterschreibt mit neuer Band Dieth bei Napalm Thrash Metal Bassist David Ellefson bleibt weiter musikalisch aktiv und hat mit seiner neuen Formation Dieth bei Napalm Records unterzeichnet.

In einem kürzlichen Interview mit „The Neurotic Guitarist“ (siehe weiter unten) verriet David Ellefson, dass er und Jeff Young tatsächlich richtig alte Riffs hierfür verwendet haben. „Als wir den Dokumentarfilm über Nick Menza [ebenfalls ehemals bei Megadeth, 2016 verstorben — Anm.d.A.] gedreht haben, waren wir an einem Abend im Rainbow essen. Da meinte Jeff: ‚Erinnerst du dich an die paar Riffs, die ich auf der SO FAR, SO GOOD… SO WHAT!-Tour beisammen hatte?‘ Als er mir sie vorsummte, erinnerte ich mich gleich. Sie sind irgendwie komplex und nerdig, aber cool und hart. Ich sagte: ‚Oh, mein Gott, wir müssen daran arbeiten.'“ Im Anschluss daran haben Ellefson und Young zusammen mit Produzent Mike Heller die Demos dazu aufgenommen.

SO FAR, SO GOOD… SO WHAT JETZT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.