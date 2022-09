Pete Koller kann wegen einer anstehenden OP an einem Leistenbruch nicht bei der heute beginnenden Europatour von Sick Of It All dabei sein.

Gitarrist Pete Koller hat jüngst sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht für die Fans von Sick Of It All überbracht. Die positive Neuigkeit war, dass die geplante Europatournee der Hardcore-Truppe in diesem Sommer stattfindet. Die weniger tolle News hingegen ist: Koller wird nicht mit von der Partie sein. Der New Yorker muss unters Messer. Eine Operation aufgrund eines Leistenbruchs steht an. Würde Pete die Konzertreise spielen, würde das den Bruch nur verschlimmern. Unvermeidbare Entscheidung Sick Of It All haben es allerdings geschafft, namhaften Ersatz für Koller zu rekrutieren. So wird Agnostic Front-Gitarrist Craig Silvermann für die Riffs verantwortlich…