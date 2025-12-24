Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Lemmy wäre heute 80 Jahre alt

Lemmy
Foto: Getty Images, Steve Rapport. All rights reserved.
von
Unter fröhlicheren Umständen wäre Motörhead-Sänger und -Gründer Lemmy Kilmister heute 80 Jahre alt geworden. Wir erinnern an das Vermächtnis des Musikers.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch

Lemmy Kilmister, Motörhead-Frontmann und Kultfigur des Hard Rock und Heavy Metal, würde heute seinen 80. Geburtstag feiern. Knapp acht Jahre liegt sein Tod bereits zurück: Ein Ereignis, das die gesamte Welt erschüttert hat und nach wie vor schwer wiegt. Sein musikalisches Erbe allerdings bleibt unvergessen und hält sich erfolgreich – wir blicken zurück.

The Rockin’ Vickers & Hawkwind

Lemmys Reise auf den Pfaden der Musikindustrie begann bereits in den Sechziger Jahren, als er als Bassist für die Rock-Band The Rockin’ Vickers tätig war. Bereits damals zeichneten ihn sein unverkennbarer Stil und seine Attitüde aus, und er entwickelte sich rasant zu einer markanten und relevanten Persönlichkeit in der Szene.

Als prägend sollte sich aber vornehmlich seine Mitgliedschaft bei der Space Rock-Band Hawkwind erweisen. Während seiner Zeit an der Seite von Dave Brock und Co. verfasste er den Klassiker ‘Motorhead’, der später als Namensgeber für seine eigene Band fungieren würde.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Motörhead

1975 rief Lemmy die Institution ins Leben, die sich binnen kürzester Zeit etablieren und Kultstatus erhalten sollte. Als eine der einflussreichsten Bands im Hard Rock und Heavy Metal fiel der Sound von Motörhead durch seine aggressive, raue Energie und insbesondere durch Lemmys bezeichnenden Gesangsstil auf. Er selbst betitelte Motörhead durch die rohe und ungeschliffene Klangproduktion als „loudest band in the world“. So erzielten Hits wie ‘Ace Of Spades’ oder ‘Overkill’ eklatante Erfolge und gelten bis heute als unangefochtene Klassiker des Genres.

England - Hoodie
England - Hoodie Für € 52,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Um Lemmys Person selbst allerdings entfachte ein mindestens ebenbürtiger Wirbel, was nicht zuletzt seinem berüchtigten exzessiven Lebensstil geschuldet war. Lemmy, der den Geist des Rock’n’Roll somit zeitgemäß verkörperte, erhob sich zum Sinnbild einer Ära der rücksichtslosen Rebellion.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Bis zu seinem Tod am 28. Dezember 2015 blieb der Motörhead-Frontmann eine bedeutende Figur in der Welt des Rock’n‘Roll. Heute erinnern wir an das einzigartige Werk des Musikers. Happy Birthday und rest in power, Lemmy!

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights

Sarah Angeli schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Erinnerung Geburtstag Jahrestag Lemmy Lemmy Kilmister Rückblick
Heavy Christmas: 10+ Metal-Songs für unterm Weihnachtsbaum
Zugegeben: Viele Weihnachtssongs sind wahrhaftig zum Wegrennen.
‘Oh du Fröhliche’ ist nicht so euer Ding? Kein Problem. Mit diesen Metal-Songs überbrückt auch ihr die stille Nacht, heilige Nacht.
Die große Metal-Weihnachts-Playlist mit über 66 Songs findet ihr weiter unten auf dieser Seite! Die Endlosschleife weihnachtlicher Song-Klassiker von Ella Fitzgerald, Bing Crosby und Frank Sinatra bleibt ewig gleich. Und – unser aller Liebling: ‘Last Christmas’ von Wham!. Um etwas Abwechslung unter den Weihnachtsbaum zu bringen, stellen wir euch im Folgenden zehn Metal-Songs vor, die das Zeug dazu haben, euch durch die Festtage zu bringen. Lemmy, Billy Gibbons und Dave Grohl: Wunschzettel Ende der Fünfziger Jahre veröffentlichte Chuck Berry – Rock’n’Roll-Pionier und Erfinder des Duckwalks – ‘Run Rudolph Run’, einen Weihnachts-Song, der an Berrys Hit ‘Johnny B. Goode’ erinnert. Nicht…
Weiterlesen
Zur Startseite