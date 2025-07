Metal-Queen Doro Pesch möchte dieses Jahr ein ganzes Album in Gedenken an Lemmy Kilmister veröffentlichen.

Am 24. Dezember 2025 würde der legendäre Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister seinen 80. Geburtstag feiern. Nur vier Tage später, am 28. Dezember, jährt sich jedoch leider auch sein Todestag zum zehnten Mal. Um ihrem langjährigen Freund und zu gedenken, hat sich Doro Pesch etwas Besonderes überlegt. In Erinnerung „Ich möchte etwas für Lemmy machen“, berichtet Doro im Interview mit The Metal Voice von ihrem Vorhaben und erklärt, dass dies bereits in Arbeit ist. „Das Album heißt ROCK TO DEATH und erscheint im September. Ich möchte alle unsere Duette veröffentlichen. Wir haben ein paar Duette zusammen gemacht, zum Beispiel ‘It Still Hurts‘’und…