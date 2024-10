Lemmy Kilmister: Motörhead veröffentlichen seine Skizzen

Der Motörhead-Monat geht weiter. Am 25. 10. kommt die umfangreiche Single-Kollektion WE TAKE NO PRISONERS: THE SINGLES: 1995-2006 auf den Markt. Aber das ist nicht das Einzige, worauf sich Fans freuen dürfen. Vor fast 50 Jahren gründete Lemmy Kilmister Motörhead, vor fast zehn Jahren verstarb er. Nun kündigten seine ehemaligen Band-Kollegen eine außergewöhnliche Sammlung an.

Empfehlung der Redaktion Lemmy wäre heute 78 Jahre alt Hard Rock , Heavy Metal Unter fröhlicheren Umständen wäre Motörhead-Sänger und -Gründer Lemmy Kilmister heute 78 Jahre alt geworden. Wir erinnern an das Vermächtnis des Musikers. YE BOOK OF INCONSEQUENTIAL SCRIBBLES OF LEMMY KILMISTER 1ST ESQ. beinhaltet einen exklusiven Einblick in Lemmys Skizzenbücher und Gedankenwelt. Das Buch ist auf 500 Exemplare limitiert und für 40 US-Dollar im Motörhead Webstore vorbestellbar. Der Versand soll in der zweiten Novemberwoche erfolgen.

Motörhead gedenken Lemmy

In der offiziellen Beschreibung zollen die Musiker ihrem Freund und Kollegen Tribut.

„Lemmy war ein stolzer Kritzler und Schreiber, der über die Jahre viele Notizbücher füllte. Es war immer seine Hoffnung, dass eine Sammlung seiner einzigartigen Lebenseindrücke veröffentlicht wird. Deswegen sind Motörhead stolz, die auf 500 Ausgaben limitierte und per Hand nummerierte Sonderedition von YE BOOK OF INCONSEQUENTIAL SCRIBBLES OF LEMMY KILMISTER 1ST ESQ. ankündigen zu können, ein Sammlerstück, das heiß erwartet und ausschließlich online verkauft wird.“

Weiter heißt es:

„YE BOOK OF INCONSEQUENTIAL SCRIBBLES zeigt ein paar von Lemmys schönsten Skizzen und bietet einen ungefilterten Einblick in den Kopf eines Mannes, der die Welt stets ironisch, mit Humor und zeitloser Voraussicht betrachtete. Jede Seite ist ein Tribut an Lemmys einzigartige Fähigkeit, das Leben und seine Mitmenschen mit einer typisch unverfrorenen Attitüde und unverschämten Humor einzufangen. Diese limitierte Edition erfüllt einerseits seinen Wunsch, seine Bilder gedruckt zu sehen und zelebriert andererseits den wahren Kern von einer Person, die den Rock maßgeblich beeinflusste.“

Wer schon einmal einen Blick auf Lemmys Skizzen werfen möchte, kann dies hier tun:

Zwei große Jahrestage stehen an

Im großen Motörhead-Jahr 2025 feiert die britische Rock-Band ihr 50. Jubiläum und gedenkt dem zehnten Todestag von Lemmy. Dass sie die Single-Sammlung und das Skizzenbuch bereits jetzt veröffentlichen lässt vermuten, dass uns nächstes Jahr noch einige große Neuigkeiten bevorstehen.



