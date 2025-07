Frühstücksfernsehen ist nur was für Langweiler? Das ZDF sieht das anders und hatte am 17. Juli nicht nur die Queen of Metal, Doro Pesch, bei ‘Volle Kanne’ zu Gast, sondern huldigt in einem Beitrag auch Motörhead zum 50. Jubiläum. Insbesondere liegt der Fokus auf Motörhead-Frontmann Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister, dessen Tod sich dieses Jahr zum zehnten Mal jährt.

50 Jahre Motörhead

Von Moderator Florian Weiss heißt es: „Der Mann war eine Legende, hat mit seiner Truppe jahrzehntelang die Heavy Metal-Szene mit aufgemischt, er hat sie quasi mitkreiert, seine Musik hat geprägt. Vor zehn Jahren, 2015, starb er dann leider an Krebs. Motörhead hätten dieses Jahr außerdem 50. Band-Jubiläum gefeiert.“

Die 1975 gegründeten Motörhead gelten als Ikonen des Heavy Metal, auch wenn Bassist und Sänger Lemmy Kilmister, mit seinem ikonischen Satz „We’re Motörhead, and we play Rock’n’Roll“ immer darauf bestanden hat, dass sie nichts anderes spielen als Rock’n’Roll. Kilmister hätte dieses Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert, wäre er nicht 2015 an den Folgen einer Krebserkrankung und Herzrhythmusstörungen kurz nach seinem Geburtstag gestorben.

Wer die Sendung bei ihrer Ausstrahlung verpasst hat, kann sie sich bequem in der ZDF-Mediathek zu Gemüte führen. Und wem der Beitrag über Motörhead zu kurz war, sollte sich die METAL HAMMER-Augustausgabe 2025 im Online Shop bestellen. Dort findet ihr eine ausführliche Titelgeschichte zu 50 Jahren Band-Bestehen und einer exklusiven Motörhead Vinyl-Single mit bisher unveröffentlichten Konzertaufnahmen.

Das Heft ist ab dem 25. Juli 2025 am Kiosk erhältlich oder noch bequemer und günstiger im Abo.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.