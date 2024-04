Def Leppard: Joe Elliott singt ohne Backing Tracks

Backing Tracks sind ein leidiges Thema im Hinblick auf Konzerte. Während die einen die Verwendung in Maßen begrüßen, um bei betagten Rock-Bands eine adäquate Liveperformance zu gewährleisten, lehnen die anderen derartige Hilfsmittel rigoros ab. Nun äußerte sich Def Leppard-Frontmann Joe Elliott zu gegen ihn gerichteten Vorwürfen, er würde auf der Bühne auf Backing-Tracks zurückgreifen.

Def Leppard verwenden keine Backing-Tracks

Empfehlung der Redaktion Dee Snider feuert erneut gegen Backing-Tracks Hard Rock Dee Snider ist absolut kein Fan von Backing-Tracks. Jetzt hat die Bühnenlegende jedoch zugegeben, dass vorab aufgenommene Musik in manchen Fällen sogar gut sein kann. „Normalerweise kommentiere ich solche Dinge nicht, aber ein Freund von mir hat mir gerade einen Link zu einem Video auf YouTube geschickt, einem aktuellen Beitrag von – ich bitte um Entschuldigung, ich kenne seinen Namen nicht – Chuck (Billy, Gesang – Anm.d.A.), irgendjemand von Testament, glaube ich“, sagte Elliott in einem Interview mit Stereogum. „Er beschuldigt uns, Backing-Tracks zu verwenden. Ich fühle mich geschmeichelt, denn Standards sind für jeden sehr unterschiedlich. Wenn jemand denkt, dass wir Backing-Tracks verwenden, muss das bedeuten, dass diese Person nicht glauben kann, wie gut wir wirklich sind, wenn er uns hört. Tatsache ist: Würde man so proben, wie wir es tun, und wären andere Musiker genauso talentiert, würden sie uns das vermutlich abnehmen. Ich würde liebend gerne diese Leute einladen, damit sie sich von unseren Qualitäten überzeugen können.“

Der Def Leppard-Sänger wiederholt: „Wir verwenden keine Backing-Tracks. Wir verwenden Effekte. Wer würde das nicht tun? Aber Backing-Tracks haben wir noch nie verwendet. Noch nie. Es ist buchstäblich live.“

