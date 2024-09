Editorial METAL HAMMER 10/2024

Liebe Metalheads,

am schlimmsten tun die Füße weh. Auch noch Tage nach den METAL HAMMER AWARDS ist zu spüren: Diese Halle war weitläufiger als die vor sechs Jahren. Zur Rückkehr unserer Preisverleihung wollten wir es aber auch groß krachen lassen – dem Anlass angemessen: 40 Jahre und 500 Ausgaben METAL HAMMER sowie das 100. Jubiläum unseres Präsentationspartners IFA. Entsprechend viel zu laufen gab es für das METAL HAMMER-Team über die Balkone, Foyers, Hallenböden, durch Backstage-Räume und das irrste Treppenhaus der Welt (treppauf, um nach unten zu gelangen, alles klar), damit alles flutscht.

Und es flutschte! Danke an alle, die bei diesem Ereignis mitgeholfen haben und zu Gast waren – vor, auf und hinter der Bühne. Wie die Scorpions, In Flames, The Offspring, Lacuna Coil, ­Dragonforce, Subway To Sally, Lord Of The Lost, Rea Garvey (!) und viele andere gefeiert wurden und gefeiert haben, lest ihr in unserem ausführlichen Nachbericht. Die METAL HAMMER AWARDS 2024 sind etwas für die Geschichts­bücher – und eine schöne Erinnerung.

Drei Säulen

Erinnerungen, Vergangenes und der Lauf der Zeit sind auch die ­bestimmenden Themen von YESTERWYNDE, dem brandneuen Album von Nightwish. Zur Feier von dessen Veröffentlichung liegt dieser METAL HAMMER-Ausgabe ein ein­ma­liges Sammlerstück bei: Nur auf unserer Vinyl-7“ bekommt ihr eine Live-Version des Über-Hits ‘Nemo’ sowie die Single-Version des neuen Stücks ‘The Day Of…’ in physischer Form zu greifen. Damit runden wir unsere Titelgeschichte ab: Mit Tuomas Holopainen tauchen wir tief in den Entstehungsprozess, die Musik und Inhalte des Symphonic Metal-Monuments ein, während Katrin Riedl mit Floor Jansen über deren Perspektive und viel Persönliches sprechen konnte. Schließlich kommt auch Troy Donockley als dritte Säule der finnischen Platin-Band zu Wort, sodass ihr bei uns alles Wissenswerte über YESTERWYNDE erfahrt.

Einen Blick hinter die Kulissen liefert auch wieder unsere Rubrik „Nägel mit Köpfen“: Mit Death Metal-Lyriker und Psychologe Frank „Doc“ Albers rücken wir einen Mann aus dem Hintergrund (von Asinhell und Temple Of Dread) ins verdiente Rampenlicht und lassen uns in die Geheimnisse des Songwritings und Textens einweihen. An anderer Stelle gehen wir den Auf­­steigern und Hypes der Stunde nach: Mit Kanonenfieber, Blood Incantation und April Art schicken sich drei völlig unterschiedliche Acts an, langfristig tiefe Fußspuren in der Szene zu hinterlassen. Opeth währenddessen machen nur ver­meintlich einen Schritt zurück: Ja, Mikael Åkerfeldt growlt wieder – dennoch gab es etwas wie THE LAST WILL AND TESTAMENT noch nie von ihnen zu hören. Das neue Werk der schwedischen Prog-Metaller begeistert, verstört – und ist unser Album des Monats!

Historischer Rundumschlag

Zwei Große blicken zurück: Rob Halford greift am Tag nach seinem 73. Geburtstag zum Hörer, um über sein neu auf Deutsch veröffentlichtes Buch ‘Die Bibel des Heavy Metal – Rob Halfords Heilige Schriften’ zu sprechen. Und im Rahmen unserer Jubiläums­reihe holt mit Thorsten „Zacke“ Zahn der langjährigste Chefredakteur des METAL HAMMER zum historischen Rund­umschlag aus. Mit der Nachlese des Summer Breeze läuten wir das Ende des Sommers und bald auch unseres 40. Jubiläumsjahrs ein; doch ein paar Überraschungen wird 2024 noch im Ärmel haben. Auch wenn die Füße schmerzen: Zieht ihr das mit uns zusammen durch? Wer garantiert nichts verpassen möchte, sollte sich jetzt über ein Abonnement Gedanken machen – alle Angebote und Vorteile findet ihr auf www.metal-hammer.de/abo.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

