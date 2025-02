Das Nevermore-Comeback startet mit Störgeräuschen. Bei Angus McSix singt jetzt ein anderer. Hämatom im Interview. Neue Alben von Grave Digger, Stick To Your Guns, Tremonti u.a.

Back In Black – das Metal-Update Das Jahr startet mit mittelgroßen Knallern: Nevermore kündigen ihr Comeback an! Allerdings überraschen Jeff Loomis und Van Williams mit Personalentscheidungen. Nicht weniger überraschend: Angus McSix singt nicht mehr bei Angus McSix. Thomas Winkler ist raus; was kann der Neue, Adam McSix? Kurz vor der Podcast-Aufnahme erreicht uns die Todesmeldung von Heavy Load-Urgestein Ragne Wahlquist. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Tremonti THE END WILL SHOW US HOW Stick To Your Guns KEEP PLANTING FLOWERS The Halo Effect MARCH OF THE UNHEARD Grave…