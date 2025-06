LOAD brachte 1996 die Fans zum Toben – 29 Jahre später lässt sich gelassener und wohlwollender auf die von Hard-, Alternative-, Blues- und Southern Rock beeinflussten Songs blicken; erst recht in dieser Wagenladung von Neuauflage: Im Stil der fünf Vorgängeralben erscheint LOAD neu in zahlreichen Varianten (siehe auch News auf Seite 6). Uns liegen die Tracks der 3-CD-Version zum Review vor. Durch das Remastering klingen die Stücke fetter und klarer denn je und offenbaren bislang womöglich überhörte Details. Die rund eine Minute längere Version des Rausschmeißers ‘The Outlaw Torn’ (bislang nur auf einer B-Seite erhältlich gewesen) bleibt der Vinylfassung vorbehalten; eine Alternativversion hat es allerdings auf die zweite Disc der „Expanded Edition“ geschafft, wo Frühfassungen und Varianten (‘Until It Sleeps’), instrumentale Demos und Roughmixes (‘Wasting My Hate’, ‘King Nothing’) oder reine Riff-Ideen (‘Cure’) abwechslungsreiche Einblicke in den Entstehungsprozess gewähren.

Besonders schön: die nochmals reduzierte Akustikversion von ‘Mama Said’. Mit der dritten Scheibe geht es schließlich auf die Bühne: 13 Aufnahmen von Auftritten zwischen 1995 und 1997, auf dem amerikanischen und dem europäischen Kontinent, in Stadien und im intimem Rahmen unterstreichen, dass Metallica selbst in ihrer vermeintlich unmetallischen Phase keinen Funken Live-Feuer eingebüßt hatten. Bei legendären Konzerten zwischen Nordpol und Castle Donington geben Hetfield, Hammett, Ulrich und Newsted neben LOAD-Nummern auch ein elektrisierendes Medley aus KILL ’EM ALL- und RIDE THE LIGHTNING-Songs zum Besten und winken bereits mit ersten Stücken aus RELOAD – haltet schon mal Platz im Regal frei.

