Dino Metal, Europa/Sony (15 Songs / VÖ: 30.1.)

6/ 7
von

Was die Musizierenden unter den Saurier- und Drachenkostümen live abreißen, geht auf keine Schuppenhaut: Die aktuelle Tournee beginnt Ende Januar und dauert ohne große Unterbrechungen bis Ende Januar 2027. Allein dafür gebührt Heavysaurus maximaler Respekt! Doch damit nicht genug: Ihr Dino Metal kann zudem einiges! Das brandneue Studioalbum METAL bietet ausschließlich Hits, die allesamt richtig drückenden Power Metal satt bieten. Das verdeutlichen direkt die ersten beiden Tracks: Die Band-Hymne ‘Metal um die Welt’ sowie ‘Das weltbeste Versteck’ inklusive reichlich Baumhaus­romantik. ‘Kokosnuss-Banjo’ klingt überdies so, als hätte Sebastian Levermann (Orden Ogan, Angus McSix) seine ­Pro­duzentenfinger im Spiel gehabt. Beim reichlich Achtziger-Flair verströmenden ‘Pattaja Hai’ hat sich Gitarrist Riffi Raffi schlau bei Ghost bedient (‘Rats’), wobei er sich unter anderem noch in ‘Pharaonen Fest’ in orientalisch klingenden Skalen austobt. Hintenraus reißt ‘Saurierbus’ mit, bevor der Longplayer von der Ballade ‘Wenn der Mond erwacht’ abgeschlossen wird. Kein Wunder, dass sich Heavysaurus vor Auftritten nicht retten können.

***
***

