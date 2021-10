Phil Labonte (All That Remains) warnt vor „autoritärer Übernahme der US-Regierung”

All That Remains-Sänger Phil Labonte auf der Vans Warped Tour am 28. Juli 2008 in Englishtown, New Jersey

auch interessant

Während eines Auftritts in der neuesten Folge der „The Chad Prather Show“, die von der konservativen Mediengruppe Blaze Media ausgestrahlt wird, spricht All That Remains-Sänger Phil Labonte über seine Gedanken zum aktuellen Zustand der Welt. Unter anderem erwähnt er „den Versuch einer autoritären Übernahme der Regierung der Vereinigten Staaten in einer Weise, die in der amerikanischen Geschichte beispiellos ist.“

Empfehlung der Redaktion Scott „Wino“ Weinrich: Corona ist eine Biowaffe der USA Doom The Obsessed-Frontmann Scott "Wino" Weinrich ist jetzt Querdenker und glaubt, dass Corona eine Biowaffe sei, um die einfachen Leute zu unterjochen. Dabei echauffiert er sich über Schuldzuweisungen all derer, die sich konform der pandemiebedingten Einschränkungen zeigen. „Und das Schlimmste ist, dass die Leute, die sich dagegen wehren wollen, mit den schlimmsten Verleumdungen konfrontiert werden, die es gibt. Wenn man sagt: ‚Ich bin dafür‘, wird immer jemand sagen: ‚Oh, du willst nur dieser Person oder diesen Leuten etwas antun‘, oder was auch immer“, erzählt er.

Labonte, der sich selbst als „Libertär“ bezeichnet, weist auf die Tendenz der Liberalen und Demokraten hin, Republikaner und Konservative auf herablassende Weise abzuwerten. „Gewöhnt euch an die Beschimpfungen. Denn es geht nicht darum, ob sie wahr sind oder nicht, sondern darum, ob sie andere Menschen davon überzeugen können, dass ihr etwas Schlechtes seid. Und genau das haben sie mit Donald Trump getan.“

Was nun verbleibt von All That Remains

Im weiteren Verlauf kritisiert der Musiker eine in den Neunzigern getätigte Aussage von Kirk Hammett (Metallica). Dieser bezeichnete den amerikanischen konservativen Politiker und Journalisten Pat Buchanan als Nazi. „Damals habe ich mir nichts dabei gedacht“, beginnt Labonte. „Aber wenn ich jetzt zurückdenke, dann ist dieses Narrativ, dass Konservative Nazis sind oder das Abscheulichste, mit dem man sich arrangieren kann, nicht neu. Das geht schon ewig so und ich denke, das ist eine schlimme Sache.“