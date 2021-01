Jon Schaffer offenbar unter den Demonstranten im Capitol

Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images. All rights reserved.

Sieht ganz so aus, als hätte sich Iced Earth-Frontmann Jon Schaffer das U.S. Capitol mal von innen angeschaut

Eine ausgewachsene Horde wütender Trump-Unterstützer hat bekanntlich das U.S. Capitol in Washington D.C. gestürmt. So weit, so „was zur Hölle?“. Doch damit nicht genug: Wie ein aufmerksamer Metaller beim Beobachten und Lesen der Nachrichten herausgefunden hat, befand sich offenbar ein Metal-Musiker unter den rechten Demonstranten (siehe Tweet auch unten).

So schreibt Twitter-User @RPG-Al3x: „Es ist unser Junge, Jon Schaffer von Iced Earth. Im Urlaub in D.C.“ Ob es sich bei dem Mann im blauen Kapuzenpulli auf dem Foto wirklich um Schaffer handelt, lässt sich derzeit noch nicht definitiv sagen beziehungsweise bestätigen. Allerdings ist die Ähnlichkeit auf den Vergleichsbildern durchaus bestechend. Überdies stimmen die Tätowierung auf seinem Unterarm, die Ohrringe und das Cappy überein. Und von der Gesinnung her passt Jon Schaffer auf jeden Fall zu den Trump-Supportern im Capitol.

So zeigte sich Schaffer hier und da bereits mit der Flagge der Konföderierten als Bandana und hat in der Vergangenheit ausgiebig seine konservativen politischen Ansichten dargelegt. Sein Misstrauen in die Regierung ist geradezu legendär. Und dass Donald Trump bei der Wahl 2016 insgesamt weniger Wählerstimmen als Hilary Clinton bekam, führte er auf illegale Einwanderer zurück. Darüber hinaus bezeichnete Schaffer letzten Sommer die Corona-Pandemie als „eine psychologische Kriegsführungskampagne gegen das Volk – mehr, als dass es eine ernsthafte Pandemie ist“. Dazu ergänzte er: „Ich denke, es trägt sich hier viel mehr zu, als man auf Anhieb erkennen kann. Tatsächlich weiß ich, dass es so ist. Rechtmäßige Ärzte und Wissenschaftler werden fortlaufend zensiert und von Youtube verbannt. Das sind unglaubliche Ebenen des Schwindels.“

