All That Remains wollen mit neuem Album überraschen

All That Remains

Wenn eine Band eine neue Veröffentlichung am Start hat, wird dies normalerweise lange im Vorfeld angekündigt, sodass auch die Werbemaschinerie etwas zu tun hat. Bei All That Remains soll das demnächst anders laufen, wie Frontmann Phil Labonte kürzlich angibt.

Ohne Vorwarnung

Im Interview mit Radioactive MikeZ erklärt Labonte: „Wir haben schon neue Musik herausgebracht, und irgendwann wird es eine komplette Platte geben. Ich sage irgendwann, weil ich niemandem irgendwelche Vorwarnungen darüber geben möchte, wann es herauskommen wird. Wir werden es niemandem vorher erzählen, es wird einfach auftauchen. Also werden wir ohne große Pre-order und bla, bla, bla machen. Es wird einfach heißen: ‘Hey, geh zu Spotify oder höre es dir jetzt bei iTunes an!’“

Empfehlung der Redaktion Phil Labonte (All That Remains) warnt vor „autoritärer Übernahme der US-Regierung” Metalcore All That Remains-Frontmann Phil Labonte spekuliert in einem aktuellen Interview über die aktuelle globale Situation – und bewegt sich auf dünnem Eis… Das Überraschungsmoment für den Nachfolger von VICTIM OF THE NEW DISEASE (2018) soll quasi für die Band arbeiten. Der Sänger hofft und verspricht: „Das Warten wird sich lohnen. Und ich hoffe, dass die Fans von All That Remains mit den Singles ‘Divine’ und ‘Let You Go’ einen guten Vorgeschmack auf die neuen Sachen bekommen haben. Hoffentlich sind sie genauso begeistert von weiterer neuer Musik wie wir.“

Gute Freunde

Jedoch verrät Labonte, dass Josh Wilbur den Langspieler produziert. Dieser arbeitete bereits unter anderem mit Megadeth, Korn, Lamb Of God und Trivium zusammen und verstehe sein Handwerk. „Josh und ich arbeiten hervorragend zusammen. Ich fühle mich mit seiner Meinung äußerst wohl, wenn wir gemeinsam Texte schreiben und so weiter. Seine Meinung ist etwas, auf das ich großen Wert lege. Ich glaube wirklich, dass er sich darin auskennt, die Sounds zu bekommen, nach denen All That Remains suchen. Außerdem hilft er mir auch dabei, die Geschichte zu erzählen, die ich zu erzählen versuche.“

Auch fiele es in der Zusammenarbeit nicht schwer, sich über sehr persönliche Dinge auszutauschen. Deshalb schließt Phil Labonte seine Ausführungen wie folgt ab: „Er ist ein großartiger Freund, ein großartiger Produzent, und ich könnte nicht glücklicher sein, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist wunderbar.“

—

