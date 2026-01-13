Gute Nachrichten erreichen uns aus dem Lager von All That Remains. Die US-Metalcore-Formation hat einen Nachfolger für Gitarrist Jason Richardson gefunden, welcher vergangenen Juli nach knapp siebenjähriger Dienstzeit bei der Band ausgestiegen war. Neu an den sechs Saiten bei Phil Labonte und Co. ist fortan Ken Susi, welcher zuvor unter anderem bei Unearth sowie As I Lay Dying musizierte.

Der Kreis schließt sich

„Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass ich mich All That Remains als neuer Gitarrist anschließen kann“, informiert Ken Susi in einem Statement in den Sozialen Medien. „Meine Verbindung zu dieser Band hat in den späten Neunziger Jahren angefangen, als ich zum ersten Mal Mike [Martin, Gitarrist — Anm.d.A.guitar], Oli [Herbet, Gitarrist — Anm.d.A.] und Phil [Labonte, Sänger — Anm.d.A.] bei Untergrundkonzerten im westlichen Massachusetts kennengelernt habe. Diese frühen Tage haben so viel von dem geformt, der ich bin. Und dahin zurückzukehren, fühlt sich nun wahrlich so an, als ob sich der Kreis schließt. Ich fühle mich zutiefst geehrt, für meinen verstorbenen Freund Oli Herbert einzuspringen.

Oli war nicht nur ein außergewöhnlicher Musiker, sondern auch ein enger Freund, dessen Präsenz und Einfluss immer gespürt werden. Man kann ihn nie adäquat ersetzen. Und ich trage seinen Geist in mir — jedes Mal, wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme. Nach Jahrzehnten der Freundschaft, gemeinsamer Geschichte und gegenseitiger Unterstützung bedeutet es mir die Welt, mit dieser Band auf die Bühne zu gehen und zu einem Projekt beizutragen, an das ich aufrichtig glaube. Ich kann es nicht erwarten, auf Tour zu gehen und euch allen zu zeigen, woran wir zuletzt gearbeitet haben. Wir sehen uns.“

Oli Herbert verstarb unter mysteriösen Umständen am 17. Oktober 2018 im Alter von lediglich 44 Jahren. An seiner statt holten All That Remains zunächst Jason Richardson in die Band, mit wdem sie ihr zehntes Studioalbum ANTIFRAGILE Ende Januar 2025 veröffentlichten. Es war der erste Longplayer seit VICTIM OF THE NEW DISEASE von 2018. Des Weiteren stieg im Juli 2023 Schlagzeuger Jason Costa wegen „tiefer persönlicher“ Gründe aus, die „in einer Weise mit irgendeinem Theater oder überhaupt mit der Band zu tun haben“. Seitdem sitzt Anthony Barone auf dem Drum-Hocker bei All That Remains.

