‘The Biggest Shred Collab Song In The World’ mit Trivium und All That Remains

Foto: Screenshot via YouTube, Jared Dines. All rights reserved.

auch interessant

YouTuber Jared Dines, der auf der Video-Plattform für seinen theoretischen und praktischen Metal-Content bekannt ist, rief Mitglieder von All That Remains, Trivium, The Haunted und vielen weiteren zusammen, um den nächsten ‘Biggest Shred Collab Song In The World’ zu präsentieren. Neben diversen Berufsmusikern holte sich Dines weitere YouTube-Kollegen und Hobby-Musizierende zum Shredden mit ins Boot.

Empfehlung der Redaktion Rob Halford-Auftritt in neuem Bad Penny-Musikvideo Heavy Metal, Rock Judas Priest-Sänger Rob Halford tritt auf einem Thron sitzend im Musikvideo zum Song ‘Push Comes To Shove’ der Rock-Band Bad Penny auf. „Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und sich die Zeit genommen haben, um bei der vierten Ausgabe der größten Shred Collab-Serie dabei zu sein“, so Dines. „Ich habe versucht, noch viele mehr zu erreichen, aber leider haben einige Leute abgesagt und andere waren einfach zu beschäftigt, um es zu schaffen! Folgt den Teilnehmern, die euch gefallen, und zeigt ihnen Liebe und Unterstützung!“

Die Mitwirkenden: