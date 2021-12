Zur Eröffnung ihrer einmonatigen Las Vegas-Show-Reihe stellen Journey ihren neuen Basser Todd Jensen vor, dessen Name einigen bereits geläufig sein könnte.

Die Rocker Journey eröffneten am Mittwoch, den 01. Dezember 2021, ihre bis Ende des Jahres andauernde Show-Reihe im Theater at Virgin Hotels in Las Vegas. Zum Kick Off-Termin präsentierte die Band dem Publikum ein neues Gesicht am Bass: Todd Jensen, der für alle Live-Auftritte in diesem Rahmen eingeplant ist. Noch steht nicht fest, ob Jensen über die sechs Vegas-Shows hinaus ein Teil von Journey bleiben wird. Der Bassist spielte bereits an der Seite von Ozzy Osbourne, Alice Cooper, David Lee Roth, Steve Perry und vielen weiteren Größen des Rock- und Metal-Kosmos. Ebenfalls Teil des aktuellen Line-ups ist der zurückkehrende Deen…