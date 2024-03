Die Metal-Alben der Woche vom 08.03. mit Judas Priest, Myrath, Gost u.a.

1 von 14 Alterium OF WAR AND FLAMES

2 von 14 Doodseskader YEAR TWO

3 von 14 Ecclesia ECCLESIA MILITANS

4 von 14 Exhorder DEFECTUM OMNIUM

5 von 14 Gost PROPHECY

7 von 14 Merrimack OF GRACE AND GRAVITY

8 von 14 Midnight HELLISH EXPECTATIONS

9 von 14 Mutilated By Zombies SCENES FROM THE AFTERLIFE

10 von 14 Myrath KARMA

11 von 14 Skeletal Remains FRAGMENTS OF THE AGELESS

12 von 14 Sonata Arctica CLEAR COLD BEYOND

13 von 14 Vlad In Tears RELAPSE

14 von 14 Wade Black's Astronomica THE AWAKENING Previous Image Next Image

Judas Priest: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu INVINCIBLE SHIELD

Nach dem brillanten FIREPOWER (2018) waren die Erwartungen an ein weiteres Judas Priest-Album immens hoch. Doch mit INVINCIBLE SHIELD gelingt den Leder-Rockern ein weiterer Geniestreich, der eine gehörige Portion mehr Melodie und Eingängigkeit sowie alle klassischen Trademarks in sich vereint. ‘Panic Attack’, ‘The Serpent And The King’ oder auch ‘Trial By Fire’ sind bockstarke Hymnen nach Band-Agenda. Tom Lubowski (6,5 Punkte)

Die Klasse von FIREPOWER war bereits überraschend, doch dass Judas Priest noch einen derart starken Nachfolger in petto haben, gehört zu den Lichtblicken eines Jahres, das wenig Schönes verspricht. INVINCIBLE SHIELD dürfte das Gros der Metal-Welt vereinen (siehe Soundcheck), und auch für die wankende Welt wünscht man sich einen Superhelden, der seinen Schild darüber hält und Heilung verkündet. „Let the priest save your soul“ – Captain Priest, übernehmen Sie! Katrin Riedl (6 Punkte)

Man mag es bei dem grausigen Cover kaum glauben, aber INVINCIBLE SHIELD ist ein mehr als würdiger Nachfolger von FIREPOWER. Stellenweise schaffen es Rob und seine mittlerweile immer mehr aus frischem Blut bestehenden Mannen sogar, daran vorbeizuziehen. Wunderbar durchchoreografierte Gitarrenakrobatik, strammes Tempo und der kein bisschen gealterte Gesang. Aber auch die richtige Portion Experimentierfreudigkeit und ein paar Blicke zurück in die Siebziger zaubern einem ein Lächeln ins Gesicht. Simon Ludwig (6,5 Punkte)

Mit ausgefeilterem Songwriting und schönen Gitarreneskapaden versteht es das aufpolierte INVINCIBLE SHIELD, in jeder Hinsicht zu glänzen. Dass sich Halford mit ‘Panic Attack’ (auch) textlich selbst übertrifft und Judas Priest mit dem feierlich-getragenen ‘Crown Of Horns’ ihre unwiderstehlichste Heavy-Hymnen-Leistung seit den Achtzigern abliefern, sind nur zwei Beweise von elf, die nahelegen, dass man das Classic Metal-Album des Jahres hiermit bereits gehört hat. Frank Thießies (6,5 Punkte)

Auf seinem mittlerweile sechsten Studioalbum gelingt dem Quintett erneut die perfekte Mischung aus anspruchsvoll-ausgefuchsten Elementen, mit­reißen­dem Power Metal (für den stilistisch vor allem die Harmonien und das Organ von Sänger Zaher ­Zorgati verantwortlich sind) und Klängen aus dem Morgenland. (Hier weiterlesen)

Gost

Obwohl PROPHECY durchweg zum Kopfnicken einlädt und man Songs gedanklich als Ohrwürmer vermerkt, will das Album nicht richtig zünden. (Hier weiterlesen)

