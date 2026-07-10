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Heavy Music ist Deine Welt. Starke Marken sind Dein Business.

METAL HAMMER gehört seit Jahrzehnten zu den führenden Medienmarken für Heavy Metal und Hard Rock im deutschsprachigen Raum. Mit exklusiven Storys, journalistischer Leidenschaft und einer engen Verbindung zur Szene begleiten wir unsere Community weit über das Magazin hinaus – online, auf Festivals, bei Awards und mit zahlreichen Marken- und Live-Erlebnissen.

Als Teil der Mediahouse Berlin GmbH gehören neben METAL HAMMER auch ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS sowie unsere Kreativagentur BRYGHT zu unserem Portfolio.

Für die kommerzielle Weiterentwicklung von METAL HAMMER suchen wir eine erfahrene Vertriebspersönlichkeit mit Leidenschaft für Medien, Musik und starke Marken. Du kennst den Markt, denkst unternehmerisch und hast Freude daran, gemeinsam mit Kund*innen und Kolleg*innen neue Ideen zu entwickeln, Partnerschaften aufzubauen und Projekte erfolgreich umzusetzen.

Dabei geht es auch um klassische Anzeigenvermarktung. Wir entwickeln individuelle Print-, Digital- und Crossmedia-Konzepte, realisieren Markenkooperationen und schaffen Erlebnisse, die unsere Partner ebenso begeistern wie unsere Community.

Deine Aufgaben

Du bist die zentrale Schnittstelle zwischen Kund*innen, Redaktion, Vermarktung und Kreation und entwickelst gemeinsam mit den Teams von METAL HAMMER, ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und unserer Agentur BRYGHT erfolgreiche Partnerschaften und Projekte.

Dabei verantwortest Du die kommerzielle Weiterentwicklung der Marke METAL HAMMER im deutschsprachigen Raum und begleitest Projekte von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung.

Zu Deinen Aufgaben gehören unter anderem:

Entwicklung und Vermarktung individueller Print-, Digital- und Crossmedia-Konzepte

Akquise neuer Anzeigenkunden (Print / Digital)

Eigenverantwortliche Betreuung und strategischer Ausbau bestehender Kundenbeziehungen sowie Gewinnung neuer Geschäftspartner

Entwicklung maßgeschneiderter Markenkooperationen, Sponsoring- und Content-Konzepte

Vorbereitung und Durchführung von Kundenterminen, Präsentationen und Pitches

Planung, Steuerung und Umsetzung von Vermarktungsprojekten

Weiterentwicklung der Markenkommunikation in enger Abstimmung mit Redaktion und Marketing

Planung, Koordination und Begleitung ausgewählter Veranstaltungen rund um METAL HAMMER – darunter beispielsweise die METAL HAMMER Awards, Festival-Aktivierungen wie unser Auftritt beim Wacken Open Air, Community-Events sowie weitere Markenformate

Enge Zusammenarbeit mit den Redaktionen von METAL HAMMER , ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS sowie unserer Kreativagentur BRYGHT

, und sowie unserer Kreativagentur Entwicklung neuer Vermarktungsansätze und aktives Vorantreiben neuer Geschäftsideen

Beobachtung von Markt-, Medien- und Branchentrends sowie Ableitung neuer Potenziale für unsere Marke

Das bringst Du mit

Wir suchen keine Berufseinsteiger*innen, sondern eine erfahrene Persönlichkeit, die den Markt kennt und bereits Verantwortung übernommen hat.

Idealerweise verfügst Du über:

Mehrjährige Berufserfahrung im Sales

Hohe Affinität zu Heavy Metal / Rock-Musik

Einschlägige Erfahrung in der Vermarktung von Medien, Printmedien, Musikmedien, Festivals oder vergleichbaren Entertainment-Umfeldern

Ein gutes Netzwerk auf Kunden-, Agentur- oder Partnerseite

Erfahrung in der Entwicklung und dem Verkauf individueller Vermarktungskonzepte

Verhandlungsgeschick, Kommunikationsstärke und ein sicheres Auftreten

Eigeninitiative, Kreativität und unternehmerisches Denken

Begeisterung für Musik, Medien und starke Marken

Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Einen sicheren Umgang mit MS Office; Erfahrung mit CRM-Systemen ist von Vorteil

Wichtig: Für diese Position setzen wir einschlägige Berufserfahrung im Medien-, Musik-, Entertainment- oder Festival-Umfeld voraus. Bewerbungen ohne entsprechenden Branchenbezug können wir bei der Besetzung dieser Position leider nicht berücksichtigen.

Das bieten wir Dir

Eine spannende Position mit viel Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung

Die Möglichkeit, eine der bekanntesten Heavy Metal-Marken Europas aktiv weiterzuentwickeln

Ein kreatives Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien

Enge Zusammenarbeit mit den Teams von METAL HAMMER, ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und BRYGHT

Die Chance, Festivals, Branchenevents und exklusive Veranstaltungen aktiv mitzugestalten und zu begleiten

Ein hybrides Arbeitsmodell mit drei Tagen im Berliner Office und zwei Tagen mobilem Arbeiten pro Woche

Ein engagiertes Team, das Musik, Medien und gute Ideen lebt

Interesse?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf sowie einer kurzen Erläuterung Deiner bisherigen Erfahrung im Medien-, Musik-, Entertainment- oder Festivalumfeld an: kontakt@mediahouse-berlin.de