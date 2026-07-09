Es gibt Debüts, die nicht mit großen Gesten beginnen, sondern einem Gefühl von Aufbruch. Ensiferums erstes Album gehört genau in diese Kategorie. Die Band war 2001 noch jung, aber längst nicht mehr unerfahren: drei Demos, mehrere Besetzungswechsel und ein klarer musikalischer Kompass hatten sie bereits als Gruppe geformt. Als ENSIFERUM 2001 erschien, war es weniger ein Überraschungsmoment als die logische Konsequenz eines Wegs, den Markus Toivonen seit 1995 mit stoischer Beharrlichkeit vorgab. Und doch spürt man in diesen Songs die Energie einer Band, die gerade erst begriffen hat, wie viel sie kann.

Zwischen Melodic Death und Power Metal: Die finnische Linie

Ensiferum sind schwer einzuordnen, und genau das macht sie interessant. Sie sind nicht Black-, nicht Death-, nicht Power Metal – und doch tragen sie Elemente von allem in sich. Die Gitarrenlinien bewegen sich zwischen melodischem Death Metal und der Geschwindigkeit des Power Metal, das Keyboard legt eine breite, folkige Fläche darunter, und der Gesang von Jari Mäenpää schlägt fast ausschließlich in harsche, raue Richtung. Diese Mischung ist typisch finnisch: melancholisch, melodisch, treibend. Die Harmonien wirken oft wie aus einer anderen Zeit, und die Dynamik zwischen akustischen Momenten und schnellen Attacken verleiht dem Album eine erzählerische Spannung, die schon damals etwas Besonderes war.

Ein vielseitiger Band-Kern

Die Besetzung des Debüts ist ein Momentaufnahme einer Band im Übergang. Toivonen als Gründer und konstante Kraft, Mäenpää als Stimme und zweiter Gitarrist, Jukka‑Pekka Miettinen am Bass, Oliver Fokin am Schlagzeug. Dazu Gäste, die das Klangbild erweitern: Henri Sorvali (Finntroll) an den Keyboards, Marita Toivonen mit der traditionell finnischen Kantele, mehrere zusätzliche Stimmen. Man hört, wie viel hier zusammenkommt – Folk‑Instrumente, harsche Stimmen, melodische Gitarren, schnelle Drums. Und doch bleibt der Kern klar: Toivonens Handschrift zieht sich durch fast alle Kompositionen, während Mäenpää die Texte lieferte und das Album stimmlich prägte.

Lieder wie Kapitel, ein Album wie eine Geschichte

Die Struktur des Albums wirkt wie eine Reise. Nach dem kurzen Intro setzt ‘Hero In A Dream’ den Ton: schnell, melodisch, mit dieser typischen Mischung aus Raserei und Folk‑Melodie. ‘Token Of Time’, ‘Guardians Of Fate’, ‘Windrider’, ‘Treacherous Gods’ – die Songs unterscheiden sich nicht radikal voneinander, sondern tragen alle denselben inneren Puls. Die beiden Väinämöinen‑Stücke ‘Old Man’ und ‘Little Dreamer’ öffnen den Blick in eine mythologische Dimension, die Ensiferum später noch stärker ausbauen sollten. ‘Battle Song’ schließlich wirkt wie ein Schlussakkord, der das Album mit einem letzten, kompakten Schlag beendet.

Ein Debüt, das eine Szene prägte

Auch wenn Ensiferum das Rad nicht neu erfinden, ist spürbar, warum dieses Album für viele Hörer ein persönlicher Meilenstein wurde. Die durchdachte musikalische Mischung traf einen Nerv, der Anfang der Zweitausender kaum bedient wurde. Die zeitgenössische Rezeption war geprägt von Begeisterung über die Energie, die Melodien, die technische Präzision – und von dem Gefühl, dass hier eine Band ihre Nische gefunden hatte. Dass ‘Goblin’s Dance’ als Bonusstück stilistisch aus dem Rahmen fällt, gehört zu dieser frühen Phase dazu: ein aggressiverer, weniger melodischer Ausreißer, der zeigt, wie breit Ensiferums Spektrum schon damals war.

Das Fundament war gelegt

ENSIFERUM ist ein Debüt, das laut und klar auftritt. Es zeigt eine Band, die ihre Mischung aus Melodic Death, Power Metal und nordischem Folk bereits im Griff hat, bevor sie ihre Karriere überhaupt richtig beginnt. Die späteren Alben mögen größer, breiter, epischer geworden sein – aber das Fundament liegt hier. Und es trägt bis heute.

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