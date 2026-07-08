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Slipknot: Corey Taylor erklärt Bierfässer auf der Bühne

Slipknot-Frontmann Corey Taylor
Slipknot-Frontmann Corey Taylor
Foto: PR, Pamela Littky. All rights reserved.
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Was soll das eigentlich mit den Bierfässern und Baseballschlägern bei Slipknot auf der Bühne? Corey Taylor bringt Licht ins Dunkel.
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Die Konzerte von Slipknot sind nicht nur wegen der gruseligen Masken der Gruppe und deren schlichter Mannschaftsstärke eine Schau. Ein aufregender Aspekt der spektakulären Bühnenproduktion der Alternative-Metaller sind die urig aussehenden Bierfässer, auf denen Shawn „Clown“ Crahan, Michael „Tortilla Man“ Pfaff sowie ein unbekannter Live-Musiker mit Baseballschläger dreschen. Frontmann Corey Taylor hat nun in einem aktuellen Interview die Genese der Percussion-Objekte erläutert.

Happa-happa

Das Slipknot-Organ war kürzlich in der beliebten Videoserie ‘Last Meals’ von Mythical Kitchen zu Gast. Dabei pfiff sich der 52-Jährige unter anderem ein irrwitzig kalorienreiches Frühstück bestehend aus einem frittierten Hähnchen-Steak, Ruhrei, Rösti, Bacon, Sauerteig-Toast und Bratensoße rein, plauderte über seine Kaffeesucht und natürlich das neunköpfige Metal-Ungeheuer aus Iowa.

Des Weiteren rekapitulierte Corey Taylor die wenig glanzvolle Anfangszeit von Slipknot und insbesondere den Gestank von aufstrebenden Rockern auf der Suche nach Toiletten und Duschen („Wir waren die ekligsten Typen auf dem Planeten!“). Nach einer bestimmten Tournee verabschiedete sich ihr Busfahrer mit den Worten: „Ich will euch nie wieder sehen.“ Daraufhin hakte Moderator Josh Scherer nach, ob die Bierfässer und Baseball-Schläger wirklich notwendig gewesen waren.

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„Hör zu“, setzte Taylor zu einer Erklärung an. „Bevor wir Baseball-Schläger und Bierfässer eingesetzt haben, haben die Jungs Schlagzeug-Parts zusammen mit Joey [Jordison, früherer Slipknot-Schlagzeuger, 2021 verstorben — Anm.d.A.] gespielt. Es hat sich dann einfach nach und nach so entwickelt, dass wir bestimmte Stellen mit dem Fass und dem Baseballschläger akzentuiert haben. Aber es gibt immer noch Passagen, die durch Percussion ergänzt werden. Ich weiß, dass das im Internet eine große, lustige Sache ist.“

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Damit spielte Corey auf ein spaßiges Video an, in dem ein Comedian das fiktive, strategische Band-Meeting nachstellt, bei dem sich Slipknot ihre Besetzung ausgedacht haben (siehe weiter unten). Als Taylor sich den Clip ansah, vermutete er zunächst, dass der Komiker die Gruppe beleidigen würde, freute sich jedoch schließlich über das positive Ende: „Ich kann mich über nichts ärgern — es ist einfach zu komisch. Ich verstehe schon: Auf dem Papier ergeben wir überhaupt keinen Sinn — und doch ist es wunderschön.“ Gitarrist Jim Root kommentierte sogar selbstironisch unter dem Video: „Wir haben es irgendwie verkackt… Wir haben den Triangelspieler vergessen.“


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

Bierfässer Bühne Corey Taylor Jim Root Last Meals slipknot
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