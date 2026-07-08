Als vor fast genau einem Jahr ‘We Rule The Waves’ erschien, hat die Fan-Gemeinde von Amon Amarth bereits auf eine baldige Albumankündigung spekuliert – vergeblich. Immerhin sind seit THE GREAT HEATHEN ARMY schon vier Jahre vergangen. Stattdessen folgte im November 2025 die Ankündigung der „The Allfather Awakens Tour“ durch Europa. Zusammen mit Orbit Culture und Soilwork machen Johan Hegg und seine Mannen kommenden Herbst die großen Konzerthallen Europas unsicher. METAL HAMMER präsentiert die nordische Kaperfahrt.

„The Allfather Awakens Tour“

16.10. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

17.10. Frankfurt, Festhalle

21.10. Hamburg, Sporthalle

30.10. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

31.10. Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

04.11. Bamberg, Brose Arena

07.11. Berlin, Velodrom

08.11. München, Zenith

Ein Anfang

Die geplante Tournee und der Umstand, dass Amon Amarth eine weitere Single im Gepäck haben, könnte durchaus zeitnah einen Langspieler zur Folge haben. Schließlich heißt die neueste Kreation ‘Upphaf’, was zu deutsch „Anfang“ bedeutet. Auf Spotify ist die aktustische Nummer bereits zu hören und hinterlässt vor allem Spannung. Einige Fans können sich sogar ein komplettes Akustikalbum vorstellen. Das wäre auf jeden Fall unerwartet.

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Das dazugehörige Video feiert am heutigen 8. Juli 2026 Premiere. Ein kurzer Teaser zum Musikvideo zeigt die Band versammelt um ein Lagerfeuer im Wald in ungewohnt bedächtiger Stimmung. Keine Verstärker, keine große Show, kein Headbangen. Stattdessen brechen Amon Amarth diesmal scheinbar alles auf das Wesentliche herunter – die Musik.

Mit knappen Worten kündigte das schwedische Quintett über die Sozialen Medien im Vorfeld an: „Morgen wird der erste Schritt auf einem neuen Weg getan. Versammelt euch um das Feuer und seid bei der Weltpremiere von ‘Upphaf’ auf amonamarth.com dabei.“ In den dazugehörigen Kommentaren wird die Ungeduld der Fans bezüglich eines neuen Albums mehr als deutlich. Es bleibt demnach nur gespanntes Warten, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht.

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