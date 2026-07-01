Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die stärksten Metal-Tourneen im Juli – präsentiert von METAL HAMMER

Rob Halford mit Judas Priest in der Münchener Olympiahalle (13.7.2025)
Rob Halford mit Judas Priest in der Münchener Olympiahalle (13.7.2025)
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Judas Priest, Wacken Open Air, In Extremo u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Juli 2026. Termine und Tickets!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Juli 2026 – präsentiert von METAL HAMMER.

Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

METAL HAMMER präsentiert: Judas Priest Tournee 2026

Neben einigen Festival-Auftritten spielen Rob Halford und seine Truppe auch Headlinershows. Im Rahmen der „Faithkeepers“-Europatournee beehren uns Judas Priest in drei Städten. Tickets sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Ob es eine Supportband oder Special Guests geben wird, ist noch nicht bekannt. Mit dem Bobfest, dem Re-Load Festival und Wacken gibt es jedoch insgesamt sechs Möglichkeiten, die Band hierzulande live zu erleben.

>> Infos und Tickets zur Tour

Böhse Onkelz auf Tourne 2026 – präsentiert von METAL HAMMER

„2026 wird etwas, das wir selbst kaum in Worte fassen können. Zum ersten Mal in über vier Jahr- zehnten Onkelz spielen wir eine 360-Grad-Center Stage – mitten im Stadion, mitten unter euch.

Diese Bühne ist mehr als nur ein Aufbau: Sie ist ein Statement. Nah an euch dran, groß gedacht, technisch und visuell auf einem Level, das viele Stadien so noch nicht gesehen haben. Wir schreiben damit zusammen ein neues Kapitel Onkelz-Geschichte, und wir wissen jetzt schon, dass das unvergessliche Abende werden.“

>> mehr Infos, alle Termine und Tickets

In Extremo: Burgentour Carpe Noctem 2026

Im Sommer 2026 kehrt dieses Ausnahmeformat endlich zurück: Für acht Termine bringen In Extremo ihre imposanten Liveshows an ausgewählte Burgen und historische Orte, die wie geschaffen sind für ihre epische Inszenierung. Auf dem Programm stehen ikonische Hits, lange nicht gespielte Juwelen, mitreißende Melodien und die unverwechselbare Bühnenpräsenz einer Band, die seit 30 Jahren Maßstäbe setzt.

>> alle Informationen zu Terminen und Tickets

In-Extremo-Burgentour-2026

Rockharz 2026

Harte Klänge an Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge: Das Rockharz begeistert seit den frühen Neunzigern die Rock- und Metal-Fans. Mit dabei 2026: Helloween, Alice Cooper, Kreator, Doro, Airbourne, Feuerschwanz, Black Label Society, Emperor, Knorkator und viele mehr.

>> alles zum Festival

Rockharz-2026

Wacken Open Air 2026

Deutschlands größtes Metal-Festival findet 2026 zum 35. mal statt. „Party on!“ lautet das so simple wie stimmige Motto. Mit dabei im hohen Norden sind unter vielen anderen Judas Priest, Def Leppard, Powerwolf, Sabaton, Savatage, Arch Enemy, In Flames, Hämatom, Airbourne, Alestorm, Castle Rat und Saxon. Noch gibt es Tickets!

Wacken-2026

>> alle Infos zum Wacken Open Air 2026


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Sebastian Kessler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen und dabei sparen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € – dieses und weitere attraktive Abo-Angebote jetzt sichern unter metal-hammer.de/abo!

teilen
mailen
teilen

Themen

Festivals 2026 Konzerte Live Präsentation Termine Tour 2026 Tour des Monats Tourdaten Tournee Tourneen des Monats
Breaking Benjamin: Neues Album ist fertig
Breaking Benjamin, Jasen Rauch
Acht Jahre liegt das letzte Album von Breaking Benjamin schon zurück. Allzu lange müssen Fans nicht mehr auf Nachschub warten.
Bei Rock am Ring und Rock im Park haben Breaking Benjamin jüngst den Auftakt ihrer Europatournee gefeiert. Im Zuge dessen wurden die beiden Gitarristen Jasen Rauch und Keith Wallen von Moshpit Passion gefragt, wie es um das Nachfolgealbum zu EMBER steht. Immerhin liegt die Platte schon mehr als acht Jahre zurück. Doppelt und dreifach „Das Album ist fertig“, antwortete Jasen Rauch ohne Umschweife. „Die Veröffentlichung steht kurz bevor, und wir haben einige große Ankündigungen parat. Was wir sagen können, ist, dass wir seit der Pandemie – also seit vier Jahren – so gut wie in Vollzeit an den Aufnahmen gearbeitet…
Weiterlesen
Zur Startseite