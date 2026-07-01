Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Juli 2026 – präsentiert von METAL HAMMER.

Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

METAL HAMMER präsentiert: Judas Priest Tournee 2026

Neben einigen Festival-Auftritten spielen Rob Halford und seine Truppe auch Headlinershows. Im Rahmen der „Faithkeepers“-Europatournee beehren uns Judas Priest in drei Städten. Tickets sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Ob es eine Supportband oder Special Guests geben wird, ist noch nicht bekannt. Mit dem Bobfest, dem Re-Load Festival und Wacken gibt es jedoch insgesamt sechs Möglichkeiten, die Band hierzulande live zu erleben.

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Böhse Onkelz auf Tourne 2026 – präsentiert von METAL HAMMER

„2026 wird etwas, das wir selbst kaum in Worte fassen können. Zum ersten Mal in über vier Jahr- zehnten Onkelz spielen wir eine 360-Grad-Center Stage – mitten im Stadion, mitten unter euch.

Diese Bühne ist mehr als nur ein Aufbau: Sie ist ein Statement. Nah an euch dran, groß gedacht, technisch und visuell auf einem Level, das viele Stadien so noch nicht gesehen haben. Wir schreiben damit zusammen ein neues Kapitel Onkelz-Geschichte, und wir wissen jetzt schon, dass das unvergessliche Abende werden.“

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In Extremo: Burgentour Carpe Noctem 2026

Im Sommer 2026 kehrt dieses Ausnahmeformat endlich zurück: Für acht Termine bringen In Extremo ihre imposanten Liveshows an ausgewählte Burgen und historische Orte, die wie geschaffen sind für ihre epische Inszenierung. Auf dem Programm stehen ikonische Hits, lange nicht gespielte Juwelen, mitreißende Melodien und die unverwechselbare Bühnenpräsenz einer Band, die seit 30 Jahren Maßstäbe setzt.

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Rockharz 2026

Harte Klänge an Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge: Das Rockharz begeistert seit den frühen Neunzigern die Rock- und Metal-Fans. Mit dabei 2026: Helloween, Alice Cooper, Kreator, Doro, Airbourne, Feuerschwanz, Black Label Society, Emperor, Knorkator und viele mehr.

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Wacken Open Air 2026

Deutschlands größtes Metal-Festival findet 2026 zum 35. mal statt. „Party on!“ lautet das so simple wie stimmige Motto. Mit dabei im hohen Norden sind unter vielen anderen Judas Priest, Def Leppard, Powerwolf, Sabaton, Savatage, Arch Enemy, In Flames, Hämatom, Airbourne, Alestorm, Castle Rat und Saxon. Noch gibt es Tickets!

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