Castle Rat

Seit 2017 haben Europe nichts Neues mehr veröffentlicht. Nun verrät Joey Tempest, dass derzeit der Nachfolger zu WALK THE EARTH entsteht.

Erst vergangenes Jahr wurden Europe von der schwedischen Regierung für ihren langanhaltenden Verdienst für den schwedischen Musikexport geehrt. An der Albumfront hat sich jedoch schon länger nichts getan. Gut, Joey Tempest und seine Kollegen sind nicht mehr die Jüngsten. Jedoch erzählte der Sänger nun in einem Interview, dass hinter den Kulissen schon seit geraumer Zeit fleißig an neuem Material gewerkelt wird. Interessant Im Gespräch mit dem brasilianischen Musik-Journalisten Igor Miranda wurde Tempest direkt gefragt, ob Europe derzeit etwas in Arbeit haben. Der Frontmann antwortet ehrlich und direkt: „Ja, absolut. Es ist schon lange her. Wir hatten noch nie so eine…