Schauspieler Elijah Wood (‘Der Herr der Ringe’, ‘Sin City’) hört gerne Musik. Wie er in einem Interview über prägende Songs beim NME offenbart, bewegt sich sein Geschmack dabei vor allem im Bereich des Indie Rock. Allerdings kam das Gespräch auch auf einen Heavy Metal-Track, wobei es sich hierbei leider um den Song handelt, den er nicht mehr hören kann. Und dieses Stück ist ‘Enter Sandman’ von Metallica. Nicht, weil der 45-Jährige es doof fände, sondern weil er es sich zu oft an anhören musste.

Der Kleine ist schuld

„Ich habe das Lied ausdrücklich wegen meinem Sohn ausgesucht“, begründet Wood seine Wahl. „Es war ungefähr vier Jahre alt, als ich es ihm zum ersten Mal vorgespielt habe. Und dann wurde es für einen sehr langen Zeitabschnitt zum einzigen Stück, dass er hören wollte. Es ist textlich tatsächlich nicht zu unangebracht. Zwar ist es ein bisschen angsteinflößend, aber hat nichts zu Krasses an sich.“

Dafür müssen wir alle Bob Rock danken — seines Zeichens Produzent des Band-betitelten Schwarzen Albums von Metallica. Im ursprünglichen Textentwurf von Frontmann und Gitarrist James Hetfield drehten sich manche Zeilen (wie zum Beispiel „Disrupt the perfect family“) nämlich noch um den plötzlichen Kindstod. Allerdings hielten Bob Rock und Schlagzeuger Lars Ulrich diesen Aspekt der Lyrics für zu düster, denn schließlich sollten die „Four Horsemen“ die Komposition zur ersten Single-Auskopplung auserküren. So überredeten se „Papa Het“ dazu, den Text anzupassen, woraus die Zeile „We’re off to never-neverland“ wurde.

Darüber hinaus berichtete Elijah Wood im Gespräch beim NME noch von seinem ersten Konzert. Hierbei handelte es sich um die Smashing Pumpkins. „Ich stand kurz davor, 16 Jahre alt zu werden. Und es war absolut unglaublich. Es war zu der Zeit, als Billy Corgan das ‚Zero‘-T-Shirt für den größeren Teil von zwei oder drei Jahren anhatte. Da hatte er sich auch zum ersten Mal seinen Kopf rasiert. Ich war riesiger Fan der Smashing Pumpkins. Dass eine Show von ihnen mein erstes Konzert war, war also sehr passend.“

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