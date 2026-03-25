Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Diesen Metallica-Song kann Elijah Wood nicht mehr hören

Schauspieler Elijah Wood (l.) hat einen bestimmten Metallica-Track zu oft gehört
Schauspieler Elijah Wood (l.) hat einen bestimmten Metallica-Track zu oft gehört
Foto: Scott Kowalchyk/CBS via Getty Images + Steve Jennings/Getty Images. All rights reserved.
von
‘Der Herr der Ringe’-Ikone Elijah Wood musste wegen eines Familienmitglieds einen bestimmten Metallica-Track sehr oft anhören.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Schauspieler Elijah Wood (‘Der Herr der Ringe’, ‘Sin City’) hört gerne Musik. Wie er in einem Interview über prägende Songs beim NME offenbart, bewegt sich sein Geschmack dabei vor allem im Bereich des Indie Rock. Allerdings kam das Gespräch auch auf einen Heavy Metal-Track, wobei es sich hierbei leider um den Song handelt, den er nicht mehr hören kann. Und dieses Stück ist ‘Enter Sandman’ von Metallica. Nicht, weil der 45-Jährige es doof fände, sondern weil er es sich zu oft an anhören musste.

Der Kleine ist schuld

„Ich habe das Lied ausdrücklich wegen meinem Sohn ausgesucht“, begründet Wood seine Wahl. „Es war ungefähr vier Jahre alt, als ich es ihm zum ersten Mal vorgespielt habe. Und dann wurde es für einen sehr langen Zeitabschnitt zum einzigen Stück, dass er hören wollte. Es ist textlich tatsächlich nicht zu unangebracht. Zwar ist es ein bisschen angsteinflößend, aber hat nichts zu Krasses an sich.“

Dafür müssen wir alle Bob Rock danken — seines Zeichens Produzent des Band-betitelten Schwarzen Albums von Metallica. Im ursprünglichen Textentwurf von Frontmann und Gitarrist James Hetfield drehten sich manche Zeilen (wie zum Beispiel „Disrupt the perfect family“) nämlich noch um den plötzlichen Kindstod. Allerdings hielten Bob Rock und Schlagzeuger Lars Ulrich diesen Aspekt der Lyrics für zu düster, denn schließlich sollten die „Four Horsemen“ die Komposition zur ersten Single-Auskopplung auserküren. So überredeten se „Papa Het“ dazu, den Text anzupassen, woraus die Zeile „We’re off to never-neverland“ wurde.

X Logo - Shorts
X Logo - Shorts
von Metallica
Für € 31,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Darüber hinaus berichtete Elijah Wood im Gespräch beim NME noch von seinem ersten Konzert. Hierbei handelte es sich um die Smashing Pumpkins„Ich stand kurz davor, 16 Jahre alt zu werden. Und es war absolut unglaublich. Es war zu der Zeit, als Billy Corgan das ‚Zero‘-T-Shirt für den größeren Teil von zwei oder drei Jahren anhatte. Da hatte er sich auch zum ersten Mal seinen Kopf rasiert. Ich war riesiger Fan der Smashing Pumpkins. Dass eine Show von ihnen mein erstes Konzert war, war also sehr passend.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Der Herr der Ringe Elijah Wood Enter Sandman hören james hetfield Metallica Sohn
Mustaine schließt Soloalbum nach Megadeth-Ende nicht aus
Megadeth-Boss Dave Mustaine
Nach dem Ende von Megadeth will Dave Mustaine in irgendeiner Form weiter Musik machen — womöglich auch im Rahmen eines Soloalbums.
Das Ende von Megadeth kommt, das hat Dave Mustaine so beschlossen. Das heißt jedoch nicht, dass der frühere Lead-Gitarrist von Metallica die Musik komplett an den Nagel hängt. Insofern liegt die Frage nach einem potenziellen Soloalbum des Rotschopfs auf der Hand. Im Gespräch mit Teraz Rock ließ "Megadave" seinen Gedanken zu diesem Thema freien Lauf. Alles kann, nichts muss "Ich könnte, ich glaube aber nicht. Ich könnte, ich könnte", laviert Mustaine hin und her. "Im Augenblick laufen die Dinge so großartig für uns, dass wir gar nicht über das Ende nachdenken. Wir denken an den Anfang hiervon, von dieser Kampagne…
Weiterlesen
Zur Startseite