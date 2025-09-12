Live To Win – die Verlosung

Gewinnt hier Konzert-Tickets für das Tankard-Heimspiel am 9.1.2026 in der Batschkapp Frankfurt!

Atomic Steif ist tot. Sodom und Holy Moses mussten jüngst Abschied von ihrem einstigen Schlagzeuger Guido Richter nehmen.

METAL HAMMER im Garten der Sünde: Wie Metal ist der ‘ZDF Fernsehgarten’ mit Battle Beast, Wind Rose, Enemy Inside u.a.? Wir haben bei ‘Rock im Garten’ reingeguckt.

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME

Der Weg Einer Freiheit INNERN

Castle Rat THE BESTIARY

Paradise Lost ASCENSION

Knorkator veröffentlichen ihr neues Album WELTHERRSCHAFT FÜR ALLE! – unser Autor Raphael Siems hat sich ins Wohnzimmer von Gitarrist Buzz Dee getraut und die komplette Band zum Interview getroffen.

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 26.9.2025. Dann zu Gast: Rage! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

