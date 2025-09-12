Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 112 mit Knorkator

von
Knorkator im Interview! METAL HAMMER gedenkt dem verstorbenen Atomic Steif (Sodom). Neue Alben von Der Weg einer Freiheit, Paradise Lost, Castle Rat u.a.
Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Knorkator veröffentlichen ihr neues Album WELTHERRSCHAFT FÜR ALLE! – unser Autor Raphael Siems hat sich ins Wohnzimmer von Gitarrist Buzz Dee getraut und die komplette Band zum Interview getroffen.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 26.9.2025. Dann zu Gast: Rage! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!


