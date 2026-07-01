Kommendes Jahr haben The Black Dahlia Murder ein Jubiläum zu feiern: So jährt sich das Erscheinen ihres wegweisenden dritten Studioalbums NOCTURNAL zum zwanzigsten Mal. Anlässlich dessen gehen die US-Death-Metaller auf „Two Decades Of Nocturnal“-Tournee durch Europa. Zu Gehör will das Quintett aus Michigan ein „besonderes Set, das stark auf das bahnbrechende Album zurückgreift und zudem Lieblings-Songs der Fan aus dem gesamten Katalog umfasst“.

Große Vorfreude

The Black Dahlia Murder-Frontmann Brian Eschbach kommentiert die Live-Pläne wie folgt: „Wir freuen uns riesig darauf, die Feierlichkeiten zum zwanzigsten Jubiläum von NOCTURNAL anzukündigen, die wir diesen Winter in ganz Europa präsentieren werden. Das Set wird einen Großteil des Materials vom dritten Album der Band enthalten. Wir können es kaum erwarten, euch alle wiederzusehen.“

2025 rief Eschbach überdies in einem Interview mit Full Metal Jackie Erinnerungen an NOCTURNAL wach: „Wir sind super stolz auf alles, was wir je veröffentlicht haben. Aber ich muss sagen, ein Moment oder eine Zeitspanne, die einfach super besonders war, war die Veröffentlichung unseres dritten Albums NOCTURNAL und die Art und Weise, wie dieses Album von der Metal-Community angenommen wurde. Das ist immer noch umwerfend. Wir waren junge Erwachsene, die einfach nur Songs schrieben und sie für interessierte Leute spielen wollten.

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Das war eine Art Wendepunkt für die Band, als NOCTURNAL herauskam, weil es so ein großer Erfolg war. Es hat uns auf eine Art und Weise in der Welt bekannt gemacht, wie wir es uns nie hätten vorstellen können. Ich glaube, ich war 25, als das Album herauskam. Mitte 20 ist schon eine besondere Zeit. Man verabschiedet sich von seiner Jugend, sozusagen. Wir waren Freunde, die einfach nur ihren Traum lebten.“

The Black Dahlia Murder — „Two Decades Of Nocturnal“-Tour 2027

14.01. Frankfurt, Batschkapp

15.01. Köln, Essigfabrik

16.01. Bochum, Matrix

17.01. Berlin, Columbia Theater

18.01. Hamburg, Grünspan

20.01. DK-Kopenhagen, Pumpehuset

21.01. S-Stockholm, Debaser

22.01. N-Oslo, John Dee

23.01. S-Göteborg, Filmstudion

24.01. Hannover, Faust

25.01. CZ-Prag, Futurum

26.01. PL-Krakau, Kwadrat

27.01. H-Budapest, Dürer Kert

28.01. SLO-Ljubljana, Kino Siska

29.01. A-Wien, Flex Club

30.01. A-Salzburg, Rock House

31.01. München, Backstage

02.02. F-Paris, Petit Bain

03.02. F-Lille/Wasquehal, The Black Lab

04.02. UK-London, The Dome

05.02. NL-Tilburg, O13 Next Stage

06.02. NL-Drachten, Drachten Deathfest

08.02. F-Nantes, Le Ferrailleur

09.02. F-Toulouse, Le Rex

10.02. CH-Fribourg, Fri-Son

11.02. CH-Winterthur, Gaswerk

12.02. F-Audincourt, Le Moloco

13.02. F-Metz, Haunting The Chapel

14.02. Karlsruhe, Substage

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